Jānis Āmanis parāda sievieti, kuras dēļ pameta teātri

Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", tad jaunās draudzenes pavadībā Jānis Āmanis nesen ieradās bijušajā darbavietā, lai noskatītos režisora Elmāra Seņkova jauniestudēto izrādi "Spēlēju, dancoju". Pirms lēmuma par aiziešanu no darba teātrī Āmanim bijusi piešķirta šai izrādē viena no velnu lomām. Tagad viņš skatīja, kā nelabo un labo kostīmos skatuvi krāšņo viņa ilggadējie kolēģi.

“Ja nejūties labi, sevi lauzt nav jēgas”

“Kā ciemiņš teātrī jutos labi. Priecājos satikt draugus. Līdz ar direktoru maiņām tur tagad kaut kā dīvaini ir viss tādā gaisotnes ziņā. Tomēr ir patīkama pēcgarša par redzēto izrādi,” tā žurnālam "Kas Jauns" atzīst Jānis Āmanis.

Vaicāts, vai nesāpēja sirds par teātra trupu, kad pēc Jāņa aiziešanas no teātra darba attiecības ar Nacionālo pārtrauca arī vairāki citi aktieri, Āmanis neslēpj: “Nodrebēja sirds, protams. Jo aizgāja nudien ļoti spēcīgi aktieri. Bet laikam jau šīm pārmaiņām ir jābūt. To jau arī Rainis ir teicis. Cilvēkam ir jāpieņem kaut kādi lēmumi. Ja nejūties labi, tad lauzt sevi – tam nav nekāda seguma un jēgas.

Man personīgi darbs teātrī bija kļuvis par tādu sevis laušanu.

Sanāk, ka tu tikai patērē laiku, nogursti un izsmelies no sevis laušanas, nespēj normāli, pilnvērtīgi radīt, piedevām šis viss ārkārtīgi ietekmē arī līdzās esošos cilvēkus, ar ko līdzdarbojies. Cilvēkus, ar ko kopā esi gan dzīvē, gan darbā, jo tu nespēj pilnvērtīgi dzīvot, smelt dzīvi ar pilniem kausiem,” secina Jānis, piebilstot: “Ne tikai teātrī, bet vispār, it visās attiecībās, ļoti liela problēma ir komunikācija. Cilvēki nerunā, neizrunā, kautrējas, baidās, nezina… Bet strīdiem ir jābūt, un strīdiem ir jānoved līdz rezultātam, nevis jābūt nejēdzīgai sabļaušanai citam uz citu.”

Sieviete, kas mainīja dzīvi par 180 grādiem

Vaicāts par izskatīgo sievieti, ar ko kopā ieradās uz teātra izrādi, Jānis saka: “Viņu sauc Dace. Par attiecībām man ļoti netīk citiem stāstīt. Cienu to cilvēku, kas ir man blakus. Jo es šo aktiera profesiju savulaik izvēlējos un esmu rēķinājies, ka aktiera būšanai līdzi nāk arī publicitāte. Savukārt, ja otrs cilvēks ar publisko pasauli nav saistīts, tad viņam tomēr ir tiesības nekļūt par publisku personāžu.”

Jānis Āmanis ar draudzeni Daci teātrī. Tieši Dace Jāni motivējusi profesionālajā dzīvē ko mainīt. Rezultātā viņš pameta aktiera darbu teātrī. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Jā, Dace ir sieviete, kura man deva ierosmi un sniedza iedvesmu ko mainīt profesionālajā dzīvē, tostarp arī aiziet no aktiera darba teātrī. Viņa iedvesmoja ar savu piemēru, kā viņa kāpj pa karjeras kāpnēm, kā strukturē laiku, plāno un dara darbus. Viņa mani iedvesmoja, sakot: “Tevī ir daudz lielāks potenciāls, nekā tu spēj iedomāties. Tas taču ir redzams! Ar saviem kontaktiem, apķērību tu varētu kalnus gāzt!” Protams, arī mana bijusī sieva Santa mūsu kopābūšanas laikā mani iedvesmoja un vedināja raudzīties uz sevi kā vairāk varošu. Tā ka principā lēmums par iešanu prom no teātra ir briedis vairāku gadu gaitā. Bet visam ir savs laiks un sava vieta, līdz ar to Daces mudinājumi sakrita ar šo īsto brīdi, ar īsto laiku. Viņa juta, ka galīgi vairs nejūtu piepildījumu tur, kur esmu. Un es patiešām arī nejutos labi. Viņas spēcīgie vārdi par manu potenciālu bija tas punkts uz i. Labu laiku domāju un kalu plānu par to, ko varētu darīt, jo negribēju uz karstām pēdām bez apdomāšanās skriet prom, strebt karstu,” atklāts ir Jānis Āmanis.

Patlaban viņš sevi realizē un iztiku pelna, darbojoties draugam piederošā uzņēmumā. “Kopš jūlija beigām strādāju uzņēmumā Event more, kas nodarbojas ar pavisam citu lietu nekā teātris. Mēs ražojam un uzstādām izstāžu stendus. Nu mācos pavisam citas prasmes. Nodarbojos ar organizatoriskām lietam; esmu komandā, kas rada. Jūtos lieliski; ir daudz nezināma, ir daudz jāapgūst. Esmu pārliecinājies, ka ir vērts iziet no savas komforta zonas un kaut ko mainīt. Ir jāmaina! Arī sevī ir kas jāmaina. Jātiecas uz izaugsmi,” uzskata Jānis.

Jautāts, kādās attiecībās patlaban ir ar līdzšinējo aktiera profesiju un vai ilgus gadus slīpētās prasmes izlēmis vairs nelikt lietā nekādā formātā, Āmanis paziņo: “Teātri nespēlēju un pasākumus vairs nevadu. Bet no kino un seriāliem aizgājis neesmu. Filmēšanās ir vienīgais formāts, kur turpinu darboties un vēlos strādāt kā aktieris. Šādus piedāvājumus pieņemu, ja vien ir iespējams apvienot ar pamatdarbu.”

