Roka leģenda Bobs Geldofs ir vaļsirdīgs par savu atveidotāju gaidāmajā "Live Aid" mūziklā — viena lieta viņu pārsteidza

Mūzikla iecerētāji Džons O’Farels un Lūks Šeperds bija viņu uzrunājuši par šādu ideju. “Viņi atnāca un teica “Mēs zinām, ka jūs teiksiet “nē”, bet mēs gribam to radīt, jo mūsu tēti vienmēr ir runājuši par to dienu, un mēs uzskatām, ka tas ir teātris”,” sarunā ar BBC izteicās Geldofs, kurš kopā ar labdarības supergrupas “Band Aid” pārstāvjiem apmeklēja mūzikla mēģinājumu, lai izlemtu, vai dot svētību šim projektam.

‘Excited’ would be the understatement of the year! Cannot wait to get cracking with this exceptional team! 🙌🏼 https://t.co/6weNMhJDFo — Craige Els (@CraigeEls78) October 2, 2023

“Mūs tas vienkārši satrieca. Man jāsaka, ka nevienam acis nepalika sausas,” atzina Geldofs. Viņa lomu atveidos angļu aktieris Kreidžs Elss, taču doma par iespēju sevi redzēt cita izpildījumā Geldofu īpaši nesajūsmina.

“Būšu pilnīgi tiešs. Ir gana slikti būt Bobam Geldofam, bet vēl sliktāk ir redzēt kādu, kurš par tevi izliekas. Taču manā skatījumā viena pozitīvā lieta ir tā, ka šim skatuves Bobam ir apbrīnojama balss, un cilvēki tiešām domās, ka es dziedu tikpat labi kā viņš,” pasmaidīja Geldofs. “Un viņam ir pareiza valoda,” viņš pasmējās par savu bēdīgi slaveno nolamāšanos “Live Aid” tiešraides laikā, kad viņš aģitēja cilvēkus zvanīt uz ziedojumiem paredzētajiem tālruņa numuriem.

“Ja šis mūzikls kaut vienu cilvēku pozitīvi ietekmēs labā virzienā, tad tas būs labi padarīts darbs. Ar nepacietību gaidu iespēju to noskatīties “Old Vic” … un lai tas neizrādītos mēsls!” sacīja Geldofs.

Mūziklā "Just For One Day" būs dzirdamas dziesmas no "Live Aid" koncerta 1985.gada 13.jūlijā Vemblija stadionā. Koncertā piedalījās tādas slavenības kā "Queen", U2, “The Who”, Eltons Džons, Pols Makartnijs, Stings, Deivids Bovijs, “Status Quo”, Midža Jūra “Ultravox”, “Spandau Ballet”, Fils Kolinss, “Pink Floyd” līderis Deivids Gilmors kā ģitārists Braienam Ferijam, “Dire Straits” un citas zvaigznes.

Mūzikls savu nosaukumu guvis no Deivida Bovija slavenās dziesmas “Heroes”, kas arī skanēja šajā pasākumā.

1984.gadā Geldofs un rokzvaigzne Midžs Jūrs sapulcēja vienkopus britu mūziķus un dziedātājus, lai vērienīgā projekta "Band Aid" ietvaros ierakstītu singlu "Do They Know It's Christmas", kura nopelnītie līdzekļi tika ziedoti labdarībai bada cietējiem.

Nākamajā gadā "Live Aid" koncerti tika noorganizēti Londonā un Filadelfijā ASV, kuros uzstājās pasaules mēroga zvaigznes, lai savāktu naudu labdarībai.

Vemblija stadionā koncertu izbaudīja apmēram 72 tūkstoši cilvēku, bet vienlaikus notiekošo koncertu Filadelfijā — gandrīz 90 tūkstoši. Šī bija viena no visu laiku vērienīgākajā televīzijas pārraidēm. Aprēķināts, ka kopumā šos koncertus televīzijā redzēja vairāk nekā apmēram 1,9 miljardi skatītāju 150 valstīs jeb gandrīz 40 procenti no tā laika pasaules iedzīvotāju skaita.

"Just For One Day" apvienos aizkulišu skatījumu uz "Band Aid" un "Live Aid" tapšanu ar mīlestības stāstu, ko iedvesmojuši reāli notikumi. Mūzikls "Old Vic" teātrī būs skatāms no 26.janvāra līdz 30.martam.