Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - jautra animācijas filma visai ģimenei, pašmāju seriāls un meistardarbs kino gardēžiem

Jautrās mūmijas

Zemes dzīlēs slēpjas 3000 gadus sena mūmiju pilsēta.

Tajā mīt princese Nefera un Tats, kuriem jālaulājas pēc imperatora pavēles, lai arī neviens no abiem to nevēlas – Nefera alkst brīvības, bet Tatam ir alerģija no saistībām, bet dievu griba ir neizbēgama. Tikmēr uz zemes lords Silvestrs Kārnabijs veic arheoloģiskos izrakumus un atrod ko unikālu – ēģiptiešu faraonu laulību gredzenu. Tatam nav citas izvēles, kā doties uz dzīvo cilvēku pasauli un iefiltrēties mūsdienu Londonā, lai gredzenu atgūtu.

Animācijas filmu "Mūmijas" ("Mummies") skatieties "Tet TV+" un "Tet TV" latviešu, angļu, ukraiņu un krievu valodā.

No naida līdz mīlestībai

Jauns pašmāju seriāls "No naida līdz mīlestībai" stāsta par sievišķīgu, neatkarīgu un pašpārliecinātu viesnīcas īpašnieci Aurēliju, kuras viens liktenīgs solis rada kaislību un emociju virpuli.

Seriāla centrā ir stipra un ietekmīga viesnīcas īpašniece Aurēlija (Kristīne Nevarauska), kuras spēks slēpjas sievišķībā un cilvēcībā. Sieviete savā dzīvē ir apdedzinājusies ar pirmo mīlestību, kura viņu atstāja vienu ar mazu bērnu uz rokām, tāpēc šobrīd viņa ir gatava precēties, vadoties pēc saprāta balss un izslēdzot emocijas un sirdi. Aurēlijas topošais līgavainis ir viņas skolas laiku draugs un viesnīcas līdzīpašnieks Teodors (Intars Rešetins). Stāsta sākums un gatavošanās kāzām ir kā pasaka, taču tā var izgaist, jo viens skatiens, viena kaislīga nakts kopā ar izbijušo sportistu Uldi (Andri Buli) liks Aurēlijai no jauna noticēt mīlestībai un patiesai kaislei.

Sirdsapziņas mocīta un attiecību līkloču nogurusi, sieviete atbalstu meklēs pie savām draudzenēm un meitas. Vai topošais līgavainis Teodors spēs piedot un atrast ceļu atpakaļ pie Aurēlijas? Un vai abu savstarpējās attiecības ietekmēs viesnīcas darbību? Skatītājiem 50 sēriju garumā būs iespēja sekot līdzi sievietes ceļam uz laimīgāku dzīvi, izvēloties starp pienākumu, atbildību un mīlestību, beigās uzdodot sev jautājumu – kas ir patiesa mīlestība?

"No naida līdz mīlestībai" skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" no 28. septembra.

Holivudas zvaigžņu parāde

1955. gadā skolēni un viņu vecāki no visām ASV pulcējas "Junior Stargazer" pasākumā. Tā norisi negaidītā veidā izjauc notikumi, kas maina visu pasauli.

Katra režisora Vesa Andersona filma ir notikums – Holivudas spožākās zvaigznes, šķiet, rindā stāv, lai tiktu pie iespējas pieteikties uz kādu no lomām. Tā nu "Asteroīdu pilsētā" ("Asteroid City") zināmu vārdu ir tik daudz, ka visus pat nevar uzskaitīt. Kā saka pats Andersons, viņa jaunā filma jāredz divas reizes. Un pats, protams, arī nosmej – tā jau gribētu teikt katrs režisors. Andersons arī atzīst, ka viņš, strādājot pie savām filmām, vairāk laika patērē scenārija rakstīšanai nekā darbā uzņemšanas laukumā. “Tās nianses, visas tās kārtas un sastāvdaļas, kas veido manas filmas, man ir ļoti svarīgas,” saka Vess. “Un tad, kad tas ir paveikts, uzmanības centrā nonāk aktieri.” Turklāt šoreiz aktieri tiešām ir uzmanības centrā, jo filma ir par stāstu, kā tiek radīta teātra izrāde, un vienlaikus arī par pašu iestudējumu. “Man bija ideja, ka aktieriem jābūt savu tēlu daļai. Katrs no aktieriem ir gan aktieris, gan tēlos, ko viņš spēlē. Apmēram tā – ļaudis, kas stāsta stāstu, paši taču ir daļa no šī stāsta!”

Vesa Andersona jauno meistardarbu "Asteroīdu pilsēta" skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.