"Tu ar mani runā?!?" — ar savu leģendāro psihopāta frāzi Roberts De Niro atkal sēdīsies pie taksometra stūres

“Uber” reklāmā De Niro atkārtos savu slaveno frāzi “Tu runā ar mani?!?”, šoreiz gan atturoties no sava filmas varoņa vardarbības.

Par lomu "Taksistā" De Niro tika nominēts prestižajai ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvai. Kaut gan toreiz tāpat kā četras citas reizes viņš cieta neveiksmi, uzvaras saldmi varēja baudīt 1974. gadā kā labākais aktieris otrā plāna lomā par filmu "Krusttēvs 2" (The Godfather Part II) un 1980. gadā kā labākais aktieris par filmu "Satrakotais vērsis" (Raging Bull).

8 Foto Roberts De Niro ar sievu Greisu Haitaueru iet roku rokā +4 Skatīties vairāk

Par gaidāmo “Uber” reklāmu informēta persona izteikusies, ka tā ir lieliska ideja, jo “Taksists” ir “viena no visu laiku ikoniskākajām filmām”, taču tam esot arī ēnas puses, jo viņu noteikti par to arī kritizēs. “daudzi uzskata, ka dažas no šīm klasiskajām filmām ir viņa vislabākie darbi, un iesaistīšanās reklāmās ir savā ziņā sevis pārdošana, taču viņam acīmredzami bija ļoti dārgi izmaksājoša privātā dzīve.”

Aprīlī pasaulē nāca De Niro septītais bērns, kura mamma ir viņa pašreizējā draudzene Tifānija Čena.

Informētas personas norādījušas, ka “Uber” cer reklāmās piesaistīt arī slavenus pasažierus.

Robertam De Niro jau ir pieredze reklāmās, piemēram, nesen viņš reklamēja “Kia Nero” automašīnu un “Warburton” maizi.