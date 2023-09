"Šķiršanās ne visos gadījumos nozīmē naidu" - Ginta un Kristaps Krievkalni atkal kopā uz skatuves

“Kad cilvēks ir ļoti aizņemts ar darbiem, kad ir ģimene, bērni, tad atsvešināšanās un attālināšanās notiek nemanāmi. Mums notika tā, ka pilnībā aizpeldējām viens no otra,” par šķiršanās iemeslu no vīra savulaik izteicās Ginta. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)