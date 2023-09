Snoop Dogg (Foto: CT/IS/MPI/Capital Pictures)

Kas iedzen šausmas reperim "Snoop Dogg"? Tie taču ir tik mīļi!

Amerikāņu reperis un producents Kordozars Kelvins Broudess jaunākais, kurš plašāk pazīstams kā “Snoop Dogg”, atzinies, ka viņam ir ļoti bail no kaut kā tāda, kas mums saistās ar kaut ko mīļu — no zirgiem. “Nopietni, jūs nekad neredzēsiet mani vienā ainā ar zirgu,” saka reperis. “Aizvāciet to **** prom no manis!”