Siera paka, laulību gredzens, muša un citas dīvainības - kādi ir repera rolanda če tetovējumi

Viņa ķermeni rotā vairāki tetovējumi, turklāt tādi, kas patiešām liek aizdomāties, kas tur uzzīmēts un ko ar to mūziķis vispār ir domājis. “Dažiem tetovējumiem ir nozīme, daži – pilnīgi bez jēgas, prikola pēc! Piemēram, muļķīga muša vai izsmēķis uz labās rokas. Mans uzskats ir, ka labāk tetovēt bez īpašas nozīmes, jo domas un uzskati ar laiku var mainīties. Visvairāk tas attiecas uz kādiem tekstiem un frāzēm, ko uztetovē, – esmu sastapis ne vienu vien, kurš vēlāk nožēlojis, ka reiz uztetovējis kādu dziļdomīgu aforismu, bet nu tas liekas muļķīgs,” skaidro rolands če.

Viņam gan ir uztetovēti vairāki vārdi. Piemēram, uz kreisā atslēgas kaula ir vārds Lazy. “Reperis 50 Cent savā audiogrāmatā stāstīja, ka viņam bijis kolēģis, kurš nekļuva populārs, jo bija pārāk slinks. Un viņam pat uz rokas bija tetovējums Lazy lord (slinkais kungs). Arī man ir uztetovēts vārds Lazy, bet... Pastāv teorija, ka, uztetovējot sev kādu vārdu vai frāzi, cilvēks iegūst arī tā enerģiju. Un es nepavisam negribēju būt sliņķis, pat iedomājos pārveidot Lazy uz easy (viegli), bet padomāju – nu neesmu es slinks! Es diezgan okay dzīvoju, nauda ir, dzīvesvieta ir, bērnu pabarot varu, kāpēc man būtu pamats domāt, ka ietekmējos no uztetovētā vārda un esmu slinks? Tā ka nolēmu – pie velna! Kas uztetovēts, tas uztetovēts!” smej reperis, atzīstot, ka nenožēlo arī uz zeltneša atveidoto gredzenu.

To rolands če uztetovēja laulību gredzena vietā, kad apprecējās. Nu viņš ir šķīries, bet tetovējumu atstās: “Šī laulība ir daļiņa no manas vēstures. To nevar ne aizmirst, ne noliegt.”

Reperis savu ķermeni sācis aptetovēt tikai pirms pieciem gadiem, 27 gadu vecumā. “Kad biju jaunāks, 18 gadu vecumā, jau tusēju kopā ar reperiem. Viņi visi tetovējās, un visiem bija true art jeb klasiskā stila zīmējumi – visādas skaistas kompozīcijas, meži, puķes, dzīvnieki... Man tādi nepatika, es nespēju iedomāties, ka kaut ko tādu varētu atļauties sev uzbliezt uz ādas. Tāpēc pats netetovējos, līdz vairākiem cilvēkiem pamanīju pavisam citāda stila tetovējumus. Man tie iepatikās, un kopš tā laika tetovējos. Lielākoties mani tetovējumi ir visādi ķiņķēziņi, kas izmētāti pa ķermeni. Teikt, ka tiem ir kāda dziļāka nozīme, ka tā ir tāda kā manis peldēšana pret straumi – tas būtu muļķīgi. Man vienkārši patīk, kā tie izskatās,” stāsta rolands če, piebilstot, ka viņam notetovēts ir tikai vēders un rokas. “Esmu pozeris. Es tetovēju tur, kur pats šos tetovējumus sev varu redzēt un par tiem tīksmināties,” smejas mūziķis.

“Manuprāt, sen vairs nav tie laiki, kad tetovējumi būtu kaut kas pārsteidzošs vai cietumnieku kultūrai piederošs. Es pat gaidu, kad par Latvijas prezidentu kļūtu kāds ar notetovētu seju! Vai vismaz uz kakla, tā, lai visi to redzētu!” uzskata reperis rolands če, kura ķermeni klāj savdabīgi tetovējumi. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Lai arī rolands če uzskata, ka dažādas frāzes un tekstus gan nevajadzētu ietetovēt, viņam zem kreisās krūts ir vārdi Work street (darba iela). “Šis tekstiņš man nekad neapniks. Jo tas apzīmē vietu, no kuras esmu nācis. Esmu reperis no ielas, es uzaugu Talsos, Darba ielā! Reiz tur lielie puikas uz sienas bija uzzīmējuši šādu uzrakstu, un man tas iespiedās atmiņā uz visu mūžu. Man, maziņam vēl esot, toreiz likās, ka tā ir kaut kas lielāks par dzīvi. Tāpēc šis uzraksts man vienmēr būs uz sirds!”

Vienā sānā ir nazis dūrē, bet otrajā sānā dūre, kas met sirsniņu. “Man vienkārši patīk. Es neesmu daudz domājis par to, ko tas varētu vispār nozīmēt. Bet, ja tomēr jānokomentē, tad tie ir kā kontrasti manā identitātē. Ir tāds teiciens, ka pašam ar sevi dzīvē iet ļoti dažādi – tad sevi mīli, tad ienīsti. Un šie tetovējumi varētu to apzīmēt,” skaidro reperis, sakot, ka viņam patīk šā tetovējuma tehnika – vienkāršs zīmējums.

rolanda če pats pirmais tetovējums ir uz vēdera. Un tā ir "Piknika" siera paciņa! To viņš kopā ar kolēģi sev uztetovējuši pēc albuma "Siera plate" izdošanas. “Gribējām kaut ko saistībā ar sieru, bet ne jau vienkārši siera gabalu. Tāpēc nu mums abiem uz vēdera ir "Piknika" siera paciņa ar mūsu dzīvē zīmīgiem datumiem.”

Attēlota arī miroņgalva, no kuras nāk ārā saburzīta smiley seja. “Te ir doma par kontrastiem, pretpoliem, svārstīšanos no vienas puses uz otru ļoti dinamiskā tempā. Nu gluži kā mana dzīve. Tāpēc jau arī mans jaunākais albums saucas visurgājējs, jo maucu pa grāvjiem un atpakaļ uz ceļa.”

Uz kreisās rokas rolands če uztetovējis singla "Riņķa deja" vizuālo logo. “Tas ir oriģināls dizains ar visādiem skeletiņiem un citiem pričendāļiem. Man tas ļoti iepatikās, un kāpēc gan to neuzlikt uz ķermeņa?!”

Lauva ar izbāztu mēli - uz kreisā atslēgas kaula. “Tā patiešām ir muļķīga lauva, kas citiem vairāk izskatās pēc vilka. Man tā lauva izskatījās “par pliku”, tāpēc apkārt tai ir lakatiņš, kādu mēdz nēsāt aristokrāti ap kaklu.”

Ķēmiņš uz labās rokas bicepsa. “Tas gan ir labs prikols,” sirsnīgi smejas rolands če un izstāsta šā tetovējuma tapšanas vēsturi: “Pirms diviem gadiem ar vienu senu draugu izdomājām viens otram uztetovēt mākslinieka Žana Mišela Baskjā vienu no viņa dārgākajiem mākslas darbiem – gleznu Velns. Un te nu ir tas, kas no tā mums sanācis. Bet man patīk!”

Zem labās plaukstas logo no rolanda če dziesmas "Riņķa deja". Tur ir divi simboli – eņģelis un velns.