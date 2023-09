Patrisha laiž klajā romantisku dziesmu deju grīdām "Tikai savā iztēlē"

"Cilvēciskās vajadzības pēc mīlestības un tuvības var būt dažādas, nereti varam būt dzīves posmā, kurā svarīgāk ir izbaudīt savu brīvību, skaistus mirkļus, iepazīt sevi un pasauli sev apkārt. Varam nebūt gatavi realitātei, ko nes attiecības, vēlamies ļauties fantāzijai un sapnim par to, kas otrs cilvēks varētu būt. Varam baidīties no vientulības un kliedēt to ar ilūziju par kādu cilvēku, kas mums liek justies īpašiem un ieraudzītiem. Par to visu runāju dziesmā “Tikai savā iztēlē””, stāsta Patrisha.

Patrisha. (Foto: publicitātes (Anna Dāve))

“Tajā pašā laikā ticu, ka svarīgi ir atcerēties, ka viss skaistais, mierīgais un priecīgais dzīvē sākās ar sevis pieņemšanu un apzināšanos, pēc tam nāk arī dziļa un skaista mīlestība gan pret sevi, gan otru”, Patrisha turpina.

Dziedātāja Patrisha plašākai auditorijai debitēja 2019. gadā, izdodot četrus singlus un minialbumu izdevniecības “Universal Music Group” paspārnē, kā arī saņemot “Zelta mikrofona 2019” balvu par labāko gada debiju. Patrisha dzied un uzstājas jau kopš agras bērnības – piedalījusies vairāk nekā 60 vokālistu konkursos, gūstot godalgas gan Latvijā, gan ārvalstīs, un jau no 15 gadu vecuma uzstājusies ar savu pavadošo sastāvu.