Selēna Gomesa. (Foto: Twitter/ Vida Press)

Selēna Gomesa kritikas dēļ izdzēš "Instagram" ierakstu. Kas tajā bija?

Selēna Gomesa pirms dažām dienām "Instagram" publiskoja melnbaltu kadru no seriāla "Only Murders in the Building" uzņemšanas. Šis ieraksts saņēma vairāk nekā miljonu atzīmju “patīk”, bet tad aktrise negaidīti to dzēsa. Iemesls - Selēna pārkāpusi amerikāņu aktieru arodbiedrības SAG-AFTRA streika noteikumus. Saskaņā ar tiem visiem Ģildes dalībniekiem ir aizliegts reklamēt savus projektus.