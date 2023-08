Princis Harijs atzīst, ka visu mūžu nožēlos savu pēdējo sarunu ar mammu princesi Diānu

Princis Harijs gadu gaitā ir bijis ļoti atklāts par mātes nāves ietekmi uz viņa garīgo veselību. Viņam bija tikai 12 gadu, kad Velsas princese Diāna gāja bojā autoavārijā Parīzē.

Harijs un viņa vecākais brālis princis Viljams 26 gadu laikā, kas pagājuši kopš mammas nāves, atklājuši vairākus personiskus stāstus par Diānu. Viņi arī pauduši nožēlu par to, kā noritējusi pēdējā saruna. Abi jaunie prinči bija brīvdienās Balmoralā kopā ar tēvu un citiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem, kad viņus sasniedza sēru vēsts.

2017. gada iznākušajā dokumentālajā filmā princis Harijs atklāja, ka ļoti nožēlo pēdējo reizi, kad viņš runājis ar mammu, jo izmisīgi vēlējies beigt telefona sarunu, lai varētu doties ārā spēlēties.

Dokumentālajā filmā “Diāna, mūsu māte” (“Diana, Our Mother”) prinči Viljams un Harijs stāstīja par savu mammu un atsauca atmiņā pēdējās reizes, kad bija viņu satikuši.

Harijs teica: “Es nevaru atcerēties, ko tieši teicu. Bet atceros tikai to – ko nožēlošu visu atlikušo mūžu –, cik īsa bija telefona saruna. Ja es būtu zinājis, ka tā ir pēdējā reize, kad es runāšu ar savu māti – ko gan es viņai būtu pateicis.”

Viljams piebilda: “Es atceros, ka jutos pilnīgi pārakmeņojies, dezorientēts, viss reiba. Tu jūties ļoti, ļoti apjucis. Un tu visu laiku jautā sev: ‘Kāpēc es?’ Visu laiku: ‘Kāpēc? Ko es esmu izdarījis? Kāpēc? Kāpēc tas noticis ar mums?’”

Dokumentālajā filmā Harijs runāja arī par mammas bērēm, kas notika 6. septembrī Londonā. Viņš teica: “Mana māte tikko bija nomirusi, un man bija garu ceļu jāiet aiz viņas zārka, kuru ielenca tūkstošiem cilvēku, kas mani vēroja, bet miljoniem citu to darīja televīzijā. Nedomāju, ka to vajadzētu prasīt no kāda bērna, jebkādos apstākļos. Es nedomāju, ka tas notiktu šodien.”