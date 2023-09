Vai var saņemt atbildi uz vēstuli britu karalim? Mēs to pārbaudījām jūsu vietā, un, lūk, kas mums sanāca

Izdevniecību "Rīgas Viļņi" sasniegusi vēstule ar Bakingemas pils karalisko zīmogu un pastmarku, uz kuras redzams jaunā monarha karaļa Čārlza III profils. Pateicībā par apsveikumu britu karaļnams karaļa un karalienes vārdā sūta pateicības kartīti.

Ļoti gaumīgā un elegantā pateicības atklātne. (Foto: Jauns.lv)

Atklātne ir ļoti gaumīga un grezna. Tās centrā zelta burtiem nodrukāta monarhu monogramma ar karalisko kroni virs tās. Kartīti rotā britu nacionālo augu zīmējumi, kā arī simboli no ģerboņa – zelta lauva un sudraba vienradzis. Līdzīgā stilā bija ieturēts arī kronēšanas ielūgumu dizains, ko saņēma valstu augstākās amatpersonas, aristokrāti un prominences.

Atverot atklātni, tās kreisajā pusē redzams karaļa Čārlza III un karalienes Kamillas portrets, kas uzņemts pēc kronēšanas ceremonijas. Tās autors ir karaļnama fotogrāfs Hugo Bernands.

Atklātni rotā abu monarhu monogramma, nacionālo augu zīmējumi un zelta lauva un sudraba vienradzis no Lielbritānijas valsts ģerboņa. (Foto: Jauns.lv)

“Mēs bijām dziļi aizkustināti par jūsu laipno un pārdomāto vēstījumu, kas sekoja mūsu kronēšanai. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi visiem, kuri piedalījās svinībās, un īpaši novērtējam to, ka jūs tik dāsni veltījāt laiku, lai atrakstītu mums saistībā ar šo ļoti īpašo notikumu,” teikts pateicības vēstulē, kuru noslēdz karaļa Čārlza III un karalienes Kamillas paraksti.

Valdnieka monogramma sastāv no savstarpēji saistītiem iniciāļiem C un R, kas apzīmē viņa vārdu Charles un Rex, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “karalis”. Tā kā Lielbritānijas karalis ir trešais Čārlzs, kurš valdījis, to papildina romiešu cipars III, un tas rakstāms pirms latīņu valodas vārda – Charles III Rex.

Lielbritānijas monarhu sūtītā pateicības atklātne. (Foto: Jauns.lv)

Arī Kamillas monogramma sastāv no saistītiem iniciāļiem C un R. C apzīmē viņas vārdu Camilla, bet R simbolizē latīņu vārdu Regina, kas tulkojams kā “karaliene”. Arī nelaiķes karalienes Elizabetes II monogrammu rotāja šis pats burts ar šo pašu nozīmi – ER – Elizabeth II Regina.

Karaļa Čārlza un karalienes Kamillas kronēšana notika 2023. gada 6. maijā Vestminsteras abatijā Londonā, turpat, kur 1953. gadā par karalieni kronēja tolaik vien 25 gadus jauno karalieni Elizabeti II. Ceremonija bija daudz pieticīgāka nekā viņa mātes kronēšana. To apmeklēja 2000 lūgto viesu, savukārt Elizabetes II kronēšanu ar savu klātbūtni Vestminsteras abatijā pagodināja 8251 cilvēks.

Karali kronēja, galvā liekot Svētā Edvarda kroni, kas sver 2,23 kilogramus. Šis kronis izgatavots karalim Čārlzam II 1661. gadā. Ar to aizstāja iepriekšējo kroni, kas izkausēts 1649. gadā. Pils norāda, ka oriģināls bijis datējams ar 11. gadsimtu. Ceremonijas laikā Čārlzam III šo kroni nomainīja pret svarā daudz vieglāko Imperiālās valsts kroni, kas viņa galvu rotāja arī vēlāk, mājot sveicienus tautai no Bakingemas pils balkona. Šo kroni redzējām arī uz Elizabetes II šķirsta, kad pasaule atvadījās no britu visilgāk valdījušās karalienes. Kronis ir rotāts ar 2868 briljantiem un citiem dārgakmeņiem un sver 1,06 kilogramus.

Svinīgajā ceremonijā kronēja arī karalieni Kamillu. Lai gan oficiāli viņa ir karaliene konsorte, kā to bija vēlējusies nelaiķe karaliene Elizabete II, mēnesi pirms kronēšanas Bakingemas pils nāca klajā ar paziņojumu, ka turpmāk karaliene konsorte būs pazīstama kā karaliene Kamilla. Jaunajai karalienei ceremonijas laikā galvā lika karalienes Mērijas kroni, kas šajā reizē bija nedaudz pārtaisīts. Šī bija pirmā reize nesenajā vēsturē, kad karalienei konsortei galvā likts jau esošs kronis, nevis izgatavots jauns. Bakingemas pils norādījusi, ka lēmums pieņemts “ilgtspējas un efektivitātes interesēs”, kas ir tuva karaļa Čārlza sirdij.

Karalis Čārlzs ar savu otro sievu Kamillu Pārkeri-Boulzu apprecējās 2005. gadā Vindzorā. Čārlzs būtu apņēmis viņu par sievu jau pirms vairāk nekā 40 gadiem, taču 70. gadu nogalē karaļnamam Kamilla nešķita pietiekami augstdzimusi un nākamajam troņmantniekam pieprasīja izvēlēties lēdiju no augstākas kārtas.

