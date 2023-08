Kas ir kulta seriāla "Tu" aktieris Penns Bedžlijs, kurš turpina jaukt cilvēku prātus visā pasaulē

Pirmās lomas

Dafs Bedžlijs bija žurnālists, kuram patika lepoties ar plašām zināšanām par saviem senčiem, bet viņa sieva Linna Mērfija Bedžlija dzīvi veltīja pāra pirmajam un vienīgajam dēlam Pennam Deitonam, kurš piedzima 1986. gada 1. novembrī. Ģimene no Baltimoras pārcēlās uz Ričmondu, pēc tam – uz Amerikas rietumu krastu. Kad Pennam bija divpadsmit gadu, vecāki nolēma laulību šķirt. Dēls palika pie mātes, taču regulāri tikās ar tēvu.

Kad viņi abi ar māti apmetās Tīģeru kalnos, bija pavasaris, un līdz brīdim, kad Penns varēs uzsākt skolas gaitas, vēl bija jāgaida aptuveni pusgads. Puika garlaikojās, bet tad, mātes ierosināts, piekrita doties uz nodarbībām Sietlas Bērnu teātrī. Brauciens ilga stundu katrā virzienā.

Zēnu apstiprināja lomai mūziklā Mūzikas cilvēks. Viņš izpildīja A Whole New World no Disneja studijas producētās animācijas filmas Aladins, bet, pēc paša vārdiem, neesot bijis laimīgs: “Tā nebija mana īstā vieta. Apsvēruši daudzus aspektus, mēs ar mammu pārcēlāmies uz Losandželosu.”

2003. gadā. (Foto: Tsuni / USA / Alamy/ Vida Press)

Puisis ierunāja reklāmas radio un, līdzīgi daudziem vienaudžiem, izmēģināja spēkus mūzikas industrijā. Singlu viņš atceras ar smaidu uz lūpām, apgalvojot, ka tas bijis briesmīgs, taču ko gan var gribēt no divpadsmit gadus veca puikas, kuram jādzied par “skaisto nakti, ko mēs pavadījām kopā”? 1999. gadā Bedžlijs jau ierunāja videospēles, kā arī atrada aģentu – bez aģenta darbs Amerikas kinoindustrijā nav iespējams –, kurš viņam sarūpēja lomu seriālā Vils un Greisa. Sekoja citas lomas, arī Penna dalība seriālā Jauni un bezkaunīgi, kur viņa vārds lasāms 10 sēriju titros. Par šo darbu Bedžliju nominēja Young Artists Award.

Penna viesi

Četrpadsmit gadu vecumā Penns iestājās Santamonikas koledžā, pēc tam – Dienvidkalifornijas Universitātē, taču realitātē mācījās mājmācībā tāpat kā simtiem citu bērnu, kuri cer izsisties Holivudā.

Kādā intervijā Penns Bedžlijs atzinās, ka apmeklējis teju tūkstoš noklausīšanos, kuru rezultātā ticis labi ja pie desmit lomām. Daudzās noklausīšanās un aktīvo filmēšanos nekādi nebija iespējams salāgot ar skolas ikdienu. Jau 2002. gadā viņš piedalījās seriālā Izdari to vēlreiz – viņa varonis ir 34 gadus vecs vīrietis, kurš pēc nelaimes gadījuma pārtop par padsmitnieku un nokļūst pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Vēlāk, debitējis kino ar lomu jauniešu komēdijā Džonam Takeram ir jāmirst (2006), kurā spēlēja kopā ar Britāniju Snovu, viņš pēc pirmizrādes lasīja nežēlīgas, taču pamatotas kinokritiķu piezīmes.

2003. gadā. (Foto: Tsuni / USA / Alamy/ Vida Press)

Savā podkāstā Podcrushed Bedžlijs revidē dažādos laikos un jomās piedzīvoto un bez koķetērijas atzīst, ka nav ne ideāls, ne visu varošs. Viņš komentē mūsdienu sabiedrības apsēstību ar slavenībām un saprot, ka tā ir neizbēgama viņa darba daļa. Tiesa, durvis uz privāto dzīvi Bedžlijs nekad neatver līdz galam, taču reizēm atklāj arī pavisam intīmas lietas, fokusējoties uz to, kas sabiedrībā aktuāls. Protams, no pieminēšanas nav izsprukuši arī abi slavenie seriāli – gan Intrigante, gan Tu –, un tajos spēlējošie aktieri ir viesojušies Podcrushed.

Autsaiders Manhetenā

Producenti Pennu vairākkārt aicināja filmēties Sesīlijas fon Zīgesaras grāmatas adaptācijā, taču viņš piekrita tikai, beidzot izdzirdējis vārdus, ka neviens cits aktieris Dena Hamfrija lomai nederot. Un kļuva par vienu no Intrigantes komandas.

Bleika Laivlija, Leitone Mīstere un Penns Badžlijs ir vienīgie seriāla Intrigante aktieri, kas redzami katrā sērijā. (Foto: Andrew Eccles/Cw Network/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

Pirmizrāde notika 2007. gada 17. septembrī, pēdējo sēriju izrādīja 2012. gada 17. decembrī, un Bedžlijs piedalījās visu sešu sezonu notikumos. Denam bija lemts kļūt par seriāla notikumu “morālo kompasu” un noraudzīties Manhetenas krējuma veiksmēs un nedienās, kas koncentrējas ap augstākās sabiedrības dāmām – Serēnu van der Vudsenu, Blēru Valdorfu – un viņu draugiem. Viņš bija autsaiders – daudzsološs, taču nebūt ne labi situēts jauns rakstnieks, un par šo lomu Pennu sešas reizes nominēja Teen Choice Award. Sākotnēji deviņpadsmit gadus vecais aktieris baidījies, ka nekad netiks prom no Dena ēnas, tomēr viņš spēja izbēgt no mediju jezgas, kas kā nenocērtama šlepe vilkās – un velkas joprojām – aiz Bleikas Laivlijas, Leitones Mīsteres, Teilores Momsenas, Eda Vestvika un Čeisa Kroforda.

Toreiz gan viņš pieļāva muļķību un sajauca darbu ar privāto dzīvi. Ne Bedžlijs, ne Laivlija nepretojās romantikai, kas abus padarīja par pāri no 2007. līdz pat 2010. gadam, bet pēcāk lika burtiski izgaršot šķiršanās mieles, jo Dena un Serēnas skūpsts, kad šaipus ekrāna aktieri jau bija pašķīrušies, bijis viens no rūgtākajiem Penna dzīvē. Attiecību beigas bijušas tikpat neveiklas kā sākumposms, kad mīlnieki nav varējuši izdomāt, kā par Amora nedarbiem pavēstīt Intrigantes producentiem – vai viņi šīs attiecības akceptēs.

Ar Bleiku Laivliju Penns ir pazīstams kopš septiņu gadu vecuma, taču tuvāk abi iepazinās seriāla Intrigante uzņemšanas laukumā. (Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy/ Vida Press)

Nu jau četru bērnu māmiņa Bleika Laivlija kādā intervijā atzina: “Mēs sapratām: tas ir tieši tas, ko viņi vēlas! Viņi vēlējās, lai mēs visi ietu uz randiņiem un lai mēs valkātu tās pašas drēbes, ko seriālā.” Intrigantes autoriem bija izdevīgi sapludināt seriāla varoņu un aktieru dzīvi, tas nodrošināja papildu uzmanību. Penna eksperimenti ar narkotikām mediju uzmanības lokā gan nenonāca.

To, ka ir izšķīrušies, Penns un Bleika atklāja ar dažu mēnešu nobīdi, tā izraisot apbrīnas pilnas kolēģu ovācijas par profesionalitāti filmēšanas laukumā. Kopš tā laika abi “peld” uz Intrigantes piepūstā slavas peldriņķa, kuru Penns novērtējis tikai pēdējo gadu laikā, jo, visticamāk, ja nebūtu Dena, citas lomas viņam nemaz nepiedāvātu. Tomēr filmēšanās Intrigantē viņam radīja ne vienu vien mulsinošu sarunu pašam ar sevi – pie velna, kāpēc gan viņš nav īsts mākslinieks, bet apmeklē nejēdzīgus modes šovus un muļķīgi smaida fotogrāfiem un šī “f*cking” seriāla faniem?!

Ar Intrigantes finālu Bedžlijs galīgi nebija mierā, taču uz septiņiem gadiem ieilgušo filmēšanas laiku skatās kā uz izturības testu, kas ļāva pamest Losandželosu. Tur viņš bija tikai viens no daudzajiem aktieriem, kuri nīkst cerībā tikt apstiprināti kādai lomai, piepildot pilsētas gaisu ar dīvainām gaidām. Penns pārcēlās uz Ņujorku, ko nu sauc par savām mājām, mainīja dzīvesveidu un ar laiku pieņēma Dena lomas sniegto atpazīstamību, lai uz tās pamata iegūtu jaunas lomas.

Katrai meitenei pa dziesmai

2010. gadā Penns Bedžlijs saņēma lielu lomu komēdijā Vieglas uzvedības teicamniece (2010) ar Emmu Stounu titullomā. Vismaz divpadsmitajai 1850. gadā izdotā Nataniela Havtorna romāna Sārtais A burts ekranizācijai bija teicami kases panākumi, un tā krietni palīdzēja Stounas karjerai.

Ar Emmu Stounu filmā Vieglas uzvedības teicamniece. (Foto: Moviestore/Shutterstock/ Vida Press)

Sekoja Oskaram nominētā drāma Riska robeža (2011), kuras darbība norisinās 2008. gada finanšu krīzes priekšvakarā un kurā lomas atveido Kevins Speisijs, Džeremijs Aironss, Demija Mūra, Pols Betanijs, Stenlijs Tuči un citi. 2011. gadā Penns Bedžlijs bija iekļauts arī žurnāla People veidotajā sarakstā 25 Beauties (and Hotties) at 25. Un tad komentētāji ļāva vaļu savam indes zobam, jo publiskajā telpā nonāca informācija, ka, redz, aktierītis no Intrigantes atveidos pašu Džefu Bakliju!

Biogrāfiskā filma Sveicieni no Tima Baklija (2012) izrādījās nopietns izaicinājums. Lai pēc iespējas labāk iejustos leģendārā mūziķa lomā, Penns mācījās dziedāt, apguva ģitārspēli, ēda tikai termiski neapstrādātu pārtiku, atteicās no regulāriem fiziskajiem treniņiem un tā tika vaļā no vairākiem kilogramiem svara. Baklijs nudien nebija pats atlētiskākais vīrietis, arī ar sauli viņš nebija tuvās attiecībās, tāpēc arī Bedžlijs arvien vairāk izskatījās pēc narkomāna. Kā tam arī bija jābūt, jo mūziķis nomira divdesmit astoņu gadu vecumā no heroīna pārdozēšanas.

Filmā Sveicieni no Tima Baklija. (Foto: imdb.com)

Komplimentus par nospēlēto lomu Penns saņēma ne tikai no kinoprofesionāļiem, bet arī no draugiem, kuri pat nebija nojautuši, ka viņš māk TĀ dziedāt. Aktieris sarūpēja sev dāvanu – pāris ģitāras, kas kļuva par pamatu pieklājīgai kolekcijai un joprojām ļauj kalpot mūzikas mūzai. 2013. gadā kopā ar dažiem domubiedriem Penns nodibināja indie popgrupu M O T H E R, kas itin ātri iemantoja popularitāti. 2014. gadā izdotais singls Easy tās panākumus nostiprināja, taču, sapratuši, cik grūti grupu atrast pārlūka meklētājā, puiši nolēma veikt korekcijas nosaukumā. Penns Bedžlijs ir MOTHXR solists, un grupas pirmais un pagaidām vienīgais albums Centerfold izdots 2016. gadā. Penns atzinis, ka katrai meitenei, kura nopietnāk iekritusi sirdī, viņš veltījis dziesmu un tā esot meditācija par mīlestību.

Uzstājoties ar grupu MOTHXR Maiami, 2016. gads. (Foto: ddp / Vida Press)

Godīgs un ticīgs

Pirmā ziņa par Penna Bedžlija un Zojas Kravicas attiecībām izskanēja 2011. gada vasarā. Tās ilga aptuveni divus gadus. Pāris īrēja dzīvokli Viljamsburgā, un tipiskās ķieģeļu ēkas apartamentos goda vieta bija ierādīta kaudzītei draudzības rokassprādžu, amerikāņu viskija Jack Daniels pudelei, sarkanai sofai un Luija Ārmstronga, Stīvija Vondera un Violent Femmes mūzikas ierakstiem. Protams, arī ģitārām – Penns ir Telecaster fans – un ukulelei.

Viņi iztika bez televizora, lasīja grāmatas un dzēra jogu tējas, taču daudz vairāk laika pavadīja atsevišķi, nevis kopā, jo bija pilnībā koncentrējušies katrs uz savu karjeru. Abi devās ceļojumā uz Brazīliju, bet, sapratuši, ka attiecības tomēr nav tādas, kā gribētos, nolēma šķirties. Viņi izšķīrās bez skandāliem, pārmetumiem un citām negācijām un palika draugi. Bedžlijs uzsvēra, ka pirmais un galvenais noteikums ir būt godīgam. Gan pret sevi, atzīstot, ko vēlies un kas tev nepieciešams, un tāpat arī domājot par otru cilvēku.

Godīgums ir īpašība, ko viņš intervijās piemin itin bieži, tāpat kā to, ka mēs visi esam vienlīdzīgi. Ap 2011. gadu Penns Bedžlijs uzzināja par Baha`i – reliģiju, kas nāk no Irānas un kuras pirmsākumi datēti ar 1852. gadu, kad Bahaulla uzsvēra cilvēces vienotību un sieviešu tiesības. Pats Bahaulla gadu desmitus pavadīja cietumā, un vēl šodien Irānā pret šīs reliģijas piekritējiem tiek vērsti dažādi ierobežojumi, piemēram, liegta augstākā izglītība, taču pasaulē bahāismam seko ap septiņiem miljoniem cilvēku, un Penns ir viņu vidū. Pirms gulētiešanas viņš noskaita lūgšanu vai gremdējas Baha`i rakstos. Izklaidējoša literatūra nav Penna gaumē, viņš dod priekšroku nopietniem pētījumiem un domātāju darbiem.

Pie zupu vitrīnas

Bedžlijs ne reizi vien bildis, ka netrūkst sieviešu, kuras viņu saista ar Denu Hamfriju un piedēvē viņam Hamfrija labās īpašības, taču “sievietes, kuras interesē mani, ir gana gudras, lai negaidītu, ka es būšu tāds kā Dens. Patiesībā viņas Intriganti varbūt pat nav redzējušas”. Un tieši tādu sievieti viņš satika!

Aristokrātiskās izcelsmes angļu mūziķa Saimona Kērka un ebrejietes Lorēnas meita Domino Sūzija Kērka piedzima 1983. gadā un pie sava vārda tika par godu algotnei Domino Hārvijai. Jau no bērnības Doma dziedāja korī, vēlāk arī operā – tēvs bija apņēmies rūpēties par atvases muzikālo izglītību –, tad iestājās Ņujorkas Fiorello H. La Guardia High School jeb La Guardia vidusskolā, kur apguva dziedāšanu un klavierspēli. Arī Domino māsas – Lola un Dženima – gājušas pa mākslas ceļu, viņas ir aktrises.

Domino bija septiņpadsmit gadus veca, kad viņas uzstāšanos novērtēja kāds mūzikas producents. Neko nevelkot garumā, viņš nodibināja grupu – to nosauca vaininieces vārdā –, un sadarbībā ar Marku Ronsonu tapa albums. Mūziķi devās tūrē, kas ilga trīs gadus.

2009. gadā Domino un mūziķis Morgans O`Kīns kļuva par vecākiem Kasijam Railijam. Dzemdībās gūtā pieredze iedrošināja jauno māmiņu apmeklēt dūlu sagatavošanas nodarbības. Attiecības neturpinājās ilgi, un pēc dažiem gadiem kādā jaukā dienā veikalā pie ātri pagatavojamo zupu vitrīnas viņa iepazinās ar puisi, kurš meklēja dzīvesvietu. Iepriekš gulējis uz draugu dīvāniem, Bedžlijs vēlējās rast stabilitāti un mājas. Domino ieminējusies, ka viņai ir viena istaba, ko varētu izīrēt.

2014. gada jūlijā fotogrāfi pieķēra Domino un Pennu Ņujorkas ielās. Kā atzīst Bedžlijs, abu attiecību sākums bijis īpaši romantisks. Savukārt Doma reiz stāstīja, ka viņas attieksme pret šīm attiecībām sākotnēji bijusi vieglprātīga un neieinteresēta. Proti, viņa jau bija apradusi ar to, ka ir vientuļā mamma un visi ikdienas darbi jāapdara pašai. “Mēs ar bērnu bijām maza komanda,” Domino atcerējās. Taču randiņi sekojuši cits citam, un viņa sapratusi, ka abiem lemts būt kopā. Par kāzām gan viņi nav domājuši, taču pamazām ikdienas sarunās šī tēma tomēr ieslīdēja.

Penns ne reizi vien teicis, ka pēc vecāku šķiršanās laulībai neesot ticējis, bet, iepazinis Domino, sapratis, ka vēlas gan kāzu ceremoniju, gan saistības. Turklāt kāzas pāris svinēja divreiz.

Domino un Penns kāzu dienā. Foto: Instagram (Foto: no privātā arhīva)

Divas kāzas un dēls

Pirmajā reizē, 2017. gada 27. februārī, bija maza ceremonija Bruklinā. Līgava bija tērpusies īsā, baltā mežģīņu kleitā, līgavainis – tumši zilā uzvalkā. Pēc ceremonijas kopā ar ģimenēm un pašiem tuvākajiem draugiem viņi devās uz franču-amerikāņu restorānu Maison-May, turpat Bruklinā. Otrā reize jau bija “nopietnāka” – 24. jūlijā Domino un Penns apprecējās Ņujorkas Tiesas namā, un šo saviļņojošo brīdi klātbūtnē vēroja arī Heidija Klūma, Debra Mesinga un citi. Kā vēlāk atzina Doma, ja uz pirmajām kāzām ieradās aptuveni 40 viesu, tad uz otrajām – “200 cilvēku no visas pasaules. Es vienkārši jutu, ka nepieciešamas ir abas”.

Penns Bedžlijs uzskata, ka abu attiecībās liela loma ir tam, ka viņiem ir viena reliģija; tas iezīmējies jau pašā sākumā. Turklāt fakts, ka viņš ir publiska persona, savulaik licis nopietnāk izvērtēt attiecības ar ticību. Kā viņš uzsver, apziņa, ka stāvi pāri laicīgai mīlestībai un esi saņēmis dievišķu pieskārienu, laulības dzīvē ļoti palīdz, jo diemžēl abiem nav gājis viegli.

2020. gada februārī pāris Instagram atklāja, ka gaida bērniņu, un papildināja šo ziņu ar atzīšanos, ka divi nedzimuši bērniņi jau ir zaudēti. Vecākiem par milzu prieku, Džeimss piedzima vesels kā rutks. Pasaule viņa sejiņu pirmoreiz ieraudzīja, kad ķiparam jau bija divi mēneši – puisītis, tērpts zaļi balti svītrotā krekliņā, raugās uz tēti. Vēlāk gan Penns atzīs, ka laime, kas viņu pārņēmusi pēc dēla piedzimšanas, krietni apgrūtinājusi aktiera darbu Džo lomā, jo Penns ir laimīgs, bet viņa varonis – emocionāli pārakmeņojies.

Pateicoties seriālam Tu, Bedžlijam bija jātiek galā ar vēl kādu jaunu statusu. Beidzot viņš bija slavens pats par sevi, nevis kā viens no komandas, un to, kā norādījusi Domino, nav bijis viegli pieņemt ne viņam, ne viņai, lai gan abi ir kopā ne jau pirmo dienu.

Pandēmijas laiku ģimene pavadīja ļoti ierobežotā cilvēku lokā, un ikdienā Doma ir pilna laika mamma, aukles mazajam nav. Viņa ir kļuvusi arī par sertificētu dūlu, un Domino slavenākā kliente ir amerikāņu komiķe Eimija Šūmere. Taču ikdiena nereti bijusi visai izaicinoša: mazulis, padsmitgadnieks, suns un vēl darbs! Penns un Doma pat nav varējuši izbrīvēt laiku, lai noskatītos seriālu Teds Laso!

Amorālais Džo

Seriāls Tu (2018) kulta statusu ieguva ar brīdi, kad to iekļāva Netflix programmā – pirmajās nedēļās vien to noskatījās vairāk nekā 40 miljoni abonentu. Tā visa pasaule iepazina pievilcīgo Ņujorkas grāmatveikala menedžeri un sērijslepkavu vienā personā Džo Goldbergu.

Pirmajā sezonā viņa attiecības ar studenti Beku pārceltas no Kerolainas Kepnes romāna lappusēm, un arī otrās sezonas notikumi veidoti saskaņā ar Kepnes romānu – ar grāmatu Paslēptie līķi. Tajā Džo ir pārcēlies uz Losandželosu un iemīlas Lovā Kvinnā. No 9. marta skatāma ceturtās sezonas otrā daļa, un producenti ir pārliecināti, ka Džo stāstam ir daudz iemeslu turpināties ilgi un dikti. Par spīti skaidrajam saprātam, stalkera-psihopāta gaitām seko miljoniem mājsaimniecību visā pasaulē, un, kaut arī Džo – viņš, protams, izmanto arī citus vārdus – apgalvo, ka visu dara mīlestības vārdā, tam noticēt nav iespējams.

Seriālā "Tu" ar Elizabeti Lailu. (Foto: Netflix/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

Tu kļuvis par pasaules mēroga fenomenu, bet Penns Bedžlijs – par zvaigzni, kurš beidzot atradis veidu, kā rotaļāties ar skatītājiem. “Pirms seriāla Tu visi domāja, ka esmu jauks puisis. Un būt jaukajam puisim bija lieliski!” Taču Džo godīgā seja, šarmantais smaids, kuram perfektumu atņem spraudziņa starp aktiera priekšzobiem, kā arī gatavība vienmēr uzklausīt savu sievieti absolūti nesaskan ar faktu, ka viņš ir vairākkārtējs slepkava, turklāt bez nožēlas par izdarīto.

Tu producenti jau saņēmuši pārmetumus, ka seriāls esot par baltādaina vīrieša privilēģijām un toksisku vīrišķību, ne viens vien norādījis uz precīzi atspoguļotajām briesmām, pie kā noved sociālo tīklu neprasmīga pārvaldīšana, vēl citi kliedz par seriāla morāli, taču suņi rej, bet karavāna iet tālāk. Skatītājas ir sajūsmā, un viņu komentāri liecina, ka viņas būtu gatavas Džo piedot jebko, savukārt Penns Bedžlijs pats ir šausmās, jo apzinās, ka šo situāciju mainīt nav viņa spēkos.

Foto: Barry King / Alamy/ Vida Press

Ja abi satiktos, Penns Džo samīļotu, jo varoņa naids pret sevi ir transformējies naidā pret visu pasauli. Aktieris apzinās, ka Džo nekad nebūs “emocionāli skaidrā prātā”, tāpēc, lai nevainojami sagatavotos filmēšanai, daudz laika pavada lūgšanās un meditācijā. Reiz iecementējis savu vietu popkultūrā kā Intrigantes Dens, Penns Bedžlijs turpina jaukt skatītāju prātus, un pretoties viņam ir grūti. It īpaši – amorālā Džo Goldberga lomā.

Džo Goldberga lomā. (Foto: Netflix/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

Fakti:

* Penns Bedžlijs apzinās, ka viņu par pasaules mēroga zvaigzni padarījis sērijslepkava Džo Goldbergs.

* Dzīvo Ņujorkā un – tāpat kā Džo –, lai netiktu atpazīts, galvā liek cepuri ar nagu. Ātrākai nokļūšanai no punkta a uz punktu b brauc ar skeitbordu.

* Atlētisks. Starp viņa hobijiem ir arī sērfings, slēpošana un snovbords.

* Penns pazīst visus industrijas noslēpumus – pat to, kā saules zaķīši spēlēsies viņa fotoportretos.

* Novērtē, ka tādu dzīvi, kāda viņam ir tagad, nodrošināja Intrigante.

* Atzīst, ka ir ļoti emocionāls un ik pa laikam raud.

* Smejas, ka vislabāk viņam padodas pievilcīgi dīvaiņi.

* Džo ir Penna 34. loma.

* Cer, ka reiz pienāks brīdis, kad aktiermākslu varēs uztvert nevis kā darbu, kas ļauj apmaksāt rēķinus, bet gan kā radošu kaislību.

* Nespētu būt kopā ar cilvēku, kuram nepatīk suņi. Ja kādam principā nepatīk dzīvnieki, Penns kļūst pavisam aizdomīgs.