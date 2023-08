Kas notiek, kad Holivudas zvaigznes izkāpj no komforta zonas un pavada 48 stundas savvaļā

Drošsirdīgās slavenības kopā ar Grilsu dodas piedzīvojumu meklējumos dažādās pasaules malās. Viņiem jādara viss iespējamais, lai izdzīvotu, sagādājot sev pārtiku un ūdeni un cīnoties ar dabas stihijām.

Iepriekšējā sezonā aktrise Natālijai Portmanei bija pašai jāiegūst dzeramais ūdens no netīras seklas upes Jūtas štata kanjonā. Lai ūdeni varētu dzert, Portmane un raidījuma vadītājs to attīrīja, izmantojot Bēra apakšveļu.

Tikmēr aktieris Eštons Kačers kopā ar Bēru devās uz Kostarikas piekrastes džungļiem. Filmēšanas laikā aktierim nācās lēkt Klusajā okeānā no helikoptera, airēt ar kanoe un ķert zivi, lai sevi pabarotu.

Bērs Grils atkal dosies piedzīvojumu meklējumos savvaļā, šoreiz kopā ar aktieriem Bredliju Kūperu un Benediktu Kamberbaču, dziedātāji Ritu Oru un Sintiju Erivo, kā arī citiem pasaulē pazīstamiem cilvēkiem. Slavenie raidījuma viesi, tāpat kā viņu priekšgājēji, būs spiesti izkāpt no komforta zonas un pārvarēt bailes. Piemēram, Kūpers pavadīs nakti klints malā, bet Erivo šķērsos sasalušu ūdenskritumu.

Piedzīvojumiem bagātā raidījuma “Skrējiens savvaļā ar Bēru Grilsu: Izaicinājums” otrās sezonas pirmizrāde sestdien, 26. augustā, plkst. 22.00, kanālā “National Geographic”! Gaidot pirmizrādi, aicinām iepazīties ar slavenībām, kuras redzēsim šajā sezonā!

Armijas karjerai punktu pielika trauma

Pēc Ītonas koledžas absolvēšanas, Bērs, kura īstais vārds ir Edvards Maikls Grilss, pieteicās atlasei, lai kļūtu par Lielbritānijas armijas Īpašo gaisa spēku (SAS) karavīru.

Atlasi, kas bija visai stingra, Bērs veiksmīgi izturēja, jo kopš agras bērnības nodarbojas ar sportu (viņam ir melnā josta karatē), kāpa kalnos un burāja kopā ar tēvu.

Foto: Publicitātes foto

Kopumā Bērs SAS pavadīja trīs gadus, taču viņa militārā karjera beidzās pēc tam, kad, lecot ar izpletni virs Āfrikas, viņš krita no 500 metru augstuma un guva smagas traumas – mugurkauls bija salauzts trijās vietās.

Sekoja 18 mēnešus ilga rehabilitācija, pēc kuras aktīvajam militārajam dienestam bija jāpieliek punkts. Tomēr, par spīti ārstu prognozēm, Bērs atkal varēja staigāt un 23 gadu vecumā kļuva par tolaik vienu no jaunākajiem alpīnistiem, kurš uzkāpis Everestā.

Armijā Bērs apguva un pilnveidoja daudzas izdzīvošanas prasmes, kas viņu vēlāk padarīja par televīzijas zvaigzni, kuru pazīst daudzās pasaules valstīs.

Šovā piedalās Natālija Portmane. (Foto: Publicitātes foto)

Pēc tam, kad Bērs izstaigājis teju visu pasauli, viņam radās ideja par jauno izdzīvošanas raidījuma formātu. Proti, pasaules līmeņa slavenība ir spiesta 48 stundas pavadīt savvaļā.

Pirmajā dienā Grilss māca slaveniem raidījuma dalībniekiem izdzīvošanas pamata prasmes – kā rāpties kalnā vai nolaisties no tā, kā meklēt un attīrīt ūdeni, kā kurināt ugunskuru un citas. Nākamajā dienā slavenība paliek savvaļā vienatnē, un viņam vai viņai jāliek lietā no izdzīvošanas eksperta iegūtas zināšanas.

Izkāpt no komforta zonas mēģina Eštons Kačers. (Foto: Publicitātes foto)

Kamberbačs no aizkustinājuma apraudas

Benediktu Kamberbaču skatītāji visā pasaulē iepazinuši kā detektīvu Šerloku Holmsu BBC seriālā, kuram sekoja piedalīšanās daudzos Holivudas grāvējos, piemēram “Marvel” studijas filmā “Doktors Streindžs”.

Interesanti, ka aktieris nāk no dižciltīgas britu ģimenes, savukārt viņa vectēvs Henrijs Karltons Kamberbačs gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā bija zemūdenes kapteinis.

Piedaloties raidījumā, aktieris ne tikai pārvārēja šķēršļus, bet arī spēja sajust īpašu saikni ar savu vecotēvu. Proti, Bērs Grilss, kuram palikuši draugi britu armijā, sarunāja, lai pie Skotijas piekrastes, kur notika filmēšana, uzpeld pavisam īsta atomzemūdene.

Tas, protams, nebija vienkārši izdarāms, turklāt Bēram divas dienas vajadzēja turēt šo pārsteigumu noslēpumā no sava slavenā viesa. Tomēr pūles bija tā vērtas - šis bija tik saviļņojošs brīdis, ka Kamberbačs neslēpa asaras, kas sariesās viņa acīs.

Arī aktieris Trojs Kosturs, 2022. gada Amerikas kinoakadēmijas balvas “Oskars” laureāts, devās Bēram līdzi uz Skotiju. Tur aktierim un raidījuma vadītājam vajadzēja nolaisties no 760 augstuma un mērot 13 kilometru garu ceļu pa kalnu takām un aizsalušām upēm, kā arī pārvarēt 45 augstu ūdenskritumu.

Jāpiebilst, ka aktieris ir kurls, tāpēc abi vīrieši sazinājās ar žestiem un īpašiem mezgliem uz virves. Pēc visiem piedzīvojumiem, aktieris varēja mieloties ar skotu nacionālo ēdienu “Haggis” – aitas kuņģi ar ķidām.

Kūpers galvu reibinoša augstumā nogaršo brieža mēli

Amerikāņu aktieris Bredlijs Kūpers, kurš kļuva slavens ar komēdiju “Paģiras” un tās turpinājumiem, kopā ar Grilsu dosies piedzīvojumā cauri Vajomingas upes baseina nelīdzenajiem kanjoniem.

Abi pavadīs nakti uz platformas, karājoties 45 metru augstumā pie vertikālas klints. Savukārt nākamajā rīta Holivudas aktieris turpat brokastos ar Bēra sagādāto sautēto brieža mēli. Jāpiebilst, ka mēli raidījuma vadītājs izņēma no jau sapuvuša dzīvnieka līķa, piebilstot, ka viņam nācies mieloties ar daudzkārt briesmīgākiem ēdieniem, tai skaitā, ar ceptiem tarantuliem.

Viens no ekstrēmā šova dalībniekiem - Bredlijs Kūpers. (Foto: Publicitātes foto)

Taču Kūpera izaicinājumi ar to tikai sāksies: aktierim būs jāizdzīvo sniega vētrā, paļaujoties tikai uz sevi un to, ko viņš būs iemācījies no Bēra Grilsa.

Skatītāji uzzinās ne tikai daudz jauna par dabu un izdzīvošanas trikiem, bet, iespējams, atklās slavenību no cita skatupunkta - bieži vien “Skrējiena savvaļā” var ieraudzīt un saklausīt lietas, kuras viņi nekad nevarētu izstāstīt “tradicionālajās” intervijās.

Piemēram, Kūpers pastāstīja par to, ka jau teju 20 gadus ir skaidrā. Sarunā ar Grilsu, aktieris neslēpa, ka līdz 29 gadu vecumam viņam bija problēmas ar alkohola un aizliegto vielu lietošanu, taču tas nebija saistīts ar slavas nastu.

Proti, slavens viņš kļuva samērā vēlu – 36 gadu vecumā pēc lomas “Paģirās”, līdz tam viņš desmit gadu neveiksmīgi centās iekārot Holivudu un tāpēc arī bija sācis lietot alkoholu un narkotikas.

Taču Kūpers Grilsam pastāstīja, ka pagātnes atkarības palīdzējušas viņam labāk iejusties mūziķa Džeksona Meina lomā filmā “Zvaigzne ir dzimusi”. Jāpiebilst, ka Kūpers bija arī šīs filmas režisors un producents. Tā bijusi nominēta astoņām Amerikas kinoakadēmijas balvām.

Rita Ora dzer ar zeķi attīrīto ūdeni un ēd balodi

Britu dziedātāja un aktrise Rita Ora izbaudīja piedzīvojumus Nevadas štatā Uguns ielejā. Kāpjot kalnā, Rita pamanīja mirušu balodi, kuru ielika savā mugursomā. Pirms tam viņa paradīja savu atradumu Grilsam, kurš teica, ka putnu visdrīzāk nogalināja kāds lielāks sugas brālis, bet tas vēl nav sācis pūt, tāpēc visai labi noderēs vakariņām.

Lai pagatavotu beigto balodi, Grils, izmantojot Ritas lūpu balzamu, iekurināja ugunskuru. Pēc tam abi mielojas ar savu atradumu. Pēc viņu novērtējuma tās garšoja tikpat labi kā vista, tikai gaļa bija mazliet sausa. Taču tā nav vienīgā dīvainā izdzīvošanas prasme, ko Ora apguva, piedaloties raidījumā. Viņa arī labprāt dzēra ūdeni, kuras attīrīšanai Grilss izmantoja zeķi, kas labi uzsūca mitrumu.

Kā šiem un citām slavenībām veiksies, izdzīvojot dabā, skatītāji varēs uzzināt, skatoties raidījumu “Skrējiens savvaļā ar Bēru Grilsu”, tās otrās sezonas pirmizrāde jau sestdien, 26. augustā, plkst. 22.00, kanālā “National Geographic”!