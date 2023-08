Mūziķis Pols Makartnijs. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Makartnijs pateicas Pārtonei par sadarbību roka albuma tapšanā

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Leģendārais britu mūziķis Pols Makartnijs atzinis, ka viņam "ļoti patīk" savulaik paša sarakstītās dziesmas "Let It Be" versija, ko tagad savam rokmūzikas albumam ierakstījusi amerikāņu kantrī zvaigzne Dollija Pārtone.