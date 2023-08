Izstrādātāji dod mājienu, kad iznāks leģendārās sērijas jaunākā spēle GTA VI

Nesen uzstājoties investoru priekšā, “Take-Two” galvenā finanšu direktore Leinija Goldstaina paziņoja, ka 2025. finanšu gadā uzņēmums gaida rekorlielus rādītājus — ja 2024. finanšu gadā, kas noslēdzas septembrī, spēļu digitālo un fizisko kopiju pārdošanas apjomu prognozē no 5,45 līdz 5,55 miljardiem dolāru, tad nākamajā finanšu gadā tās apjomu cer palielināt līdz vismaz 8 miljardiem dolāru.

Kompānija skaidroja, ka šādu peļņu nodrošinās “dažu novatorisku spēļu” iznākšana. Kaut gan GTA VI nav tieši norādīts, žurnālisti pauž pārliecību, ka runa ir tieši par šo, kuras iznākšanu gaida ar milzīgu nepacietību.

Iepriekšējā sērijas spēle GTA V jau pārdota 185 miljonos eksemplāru.

Pagājušā gada 28. novembrī videospēļu sērija “Grand Theft Auto” svinēja 25 gadu jubileju.

Pēc divarpus gadu pūlēm 1997. gada 28. novembrī dienas gaismu ieraudzīja nelielas Skotijas studijas “DMA Design” izstrādātā sērijas pirmā spēle GTA. Mūsdienu spēlētājiem neierastais divdimensiju skats netraucēja baudīt atvērto pasauli, kurā varēja īstenot visādas kriminālas fantāzijas, pildīt misijas vai vienkārši izpētīt pilsētas.

Pirmās divas sērijas spēles bija divdimensiju, bet kopš 2001. gadā izdotās GTA III darbība notiek trīsdimensiju pasaulē. “DMA Design” pārtapa par “Rockstar North”, kuras paspārnē tapušas ļoti populārās “GTA Vice City” (2002. g.), “GTA San Andreas” (2004. g.), GTA IV (2008. g.), GTA V (2013. g.) un vairāki papildinājumi.

Spēļu popularitāti veicināja daudzveidīgās mūzikas un melnā humora pārpilnās sarunu šovu radiostacijas, kā arī slavenu Holivudas aktieru un mūziķu piesaiste lomu ierunāšanā. Piemēram, GTA III savas balsis aizlienēja Frenks Vinsents (“The Sopranos”), Kails Maklahlins (“Twin Peaks”), Džo Pantoliano (“Memento”), “Vice City” galveno varoni ierunāja pērn aizsaulē aizgājušais Rejs Liota (“Goodfellas”), bet galveno antivaroni — šogad traģiski mirušais Toms Saizmors, un savu artavu deva leģendas Deniss Hoppers un Bērts Reinoldss, bet “San Andreas” galveno ļauno varoni ierunāja Semjuels L. Džeksons (“Pulp Fiction”), bet viņa padoto — Holivudas superzvaigznes Šona Penna nelaiķa brālis Kriss.

Ar 405 miljoniem pārdoto eksemplāru GTA ir piektā populārākā videospēļu franšīze, atpaliekot vien no “Mario” (832,37 mlj.), “Tetris” (495 mlj.), “Pokemon” (480 mlj.) un “Call of Duty” (425 mlj.). Pagaidām pēdējā GTA sērijas spēle GTA V nodrošinājusi lauvas tiesu — pārdoti 185 mlj. eksemplāru. Savukārt individuālo spēļu konkurencē GTA V atpaliek tikai no "Minecraft" 238 miljoniem eksemplāru.

Jāpiebilst, ka 2020. gadā “Rockstar” komandu atstāja galvenais scenārists Dens Hauzers, kurš spēlēja galveno lomu ne tikai gandrīz visas GTA sērijas, bet arī “Red Dead Redemption”, “Manhunt” sēriju, kā arī, piemēram, “Bully” un “Max Payne 3” spēļu tapšanā.

Pērnā gada februārī “Rockstar” apstiprināja, ka notiek aktīvs darbs pie jaunā GTA VI, bet septembrī hakeri internetā nopludināja dažādus spēles tapšanas procesa videomateriālus. Izmeklēšanas ietvaros 22. septembrī britu policija arestēja 17 gadus vecu jaunieti, kuru tur aizdomās kā vienu no hakeru grupas Lapsus$ vadītājiem. Tiek uzskatīts, ka šī grupa jau nopelnījusi vairāk nekā 10 miljonus mārciņu, nozogot dažādu kompāniju datus.