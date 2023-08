Džada Pinketa Smita agrāk un tagad. (Foto: Instagram)

Vila Smita sievai, kuras alopēcijas dēļ aktieris sakāvās "Oskara" ceremonijā, atkal sākuši augt mati

2022. gadā “Oskara” balvu ceremonijas vadītājs Kriss Roks saņēma pļauku no Vila Smita. Komiķis neuzmanīgi pajokoja par 51 gadu vecā aktiera sievas gludi skūto galvu, nosaucot viņu par “kareivi Džeinu”. Šāda nosaukuma filmā galvenā varone, kuru atveidoja Demija Mūra, labprātīgi šķīrās no matiem, taču Kriss Roks nezināja, ka Džada Pinketa Smita cieš no alopēcijas, nevis ietur tādu stilu.