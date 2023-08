Sems Asghari pārtrauc klusumu un komentē šķiršanos no Britnijas Spīrsas

Dienu pēc tam, kad Sems Asghari iesniedza dokumentus, lai juridiski šķirtu 14 mēnešus ilgušo laulību no “Grammy” laureātes, viņš publiski komentējis savu lēmumu.

“Pēc sešu gadu mīlestības un saistībām vienam pret otru, mēs ar sievu esam nolēmuši beigt savu kopīgo ceļojumu,” tā “Instagram” stāstos 17. augustā rakstīja Sems. “Mēs saglabāsim mīlestību un cieņu, kas mums ir vienam pret otru, un es novēlu viņai vienmēr to labāko.”

Foto: Instagram

Viņš turpināja: “Sū** notiek. Prasīt privātumu šķiet smieklīgi, tāpēc es tikai lūgšu visiem, arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, būt laipniem un apdomīgiem.”

Runājot par Britniju, viņa vēl nav publiski komentējusi šķiršanos. Dienā, kad pasaules plašsaziņas līdzekļos izskanēja ziņa par šķiršanos, popzvaigzne savā “Instagram” blogā rakstīja, ka gatavojas pirkt zirgu, ne vārda par izirušo laulību.

Kāds pārim tuvs avots, kas pārzina situāciju, 16. augustā intervijā ar “NBC News” apstiprināja ziņu par šķiršanos, norādot, ka “Britnijai tā būs labāk”.

Sems iesniedza dokumentus, lai oficiāli izbeigtu laulību, tikai dažas stundas pēc tam, kad 16. augustā parādījās pirmās ziņas par laulības iziršanu, kā iemeslu minot “nesamierināmas atšķirības”. Par to pirmie informēja “E! News”.

31 Foto Britnija Spīrsa un Sems Asghari apmeklē filmas “Once Upon A Time in Hollywood” pirmizrādes vakaru +27 Skatīties vairāk

Tiesai iesniegtajos dokumentos 29 gadus vecais Asghari arī lūdzis dziedātāju maksāt viņam uzturlīdzekļus, kā arī apmaksāt advokāta izdevumus, taču ir norādījis, ka viņam “vēl ir jānosaka katras puses atsevišķo īpašuma aktīvu un saistību pilns raksturs un apjoms”.

Britnija un Sems salaulājās romantiskā un slavenību kupli apmeklētā ceremonijā 2022. gada jūnijā pēc nepilniem sešiem kopābūšanas gadiem. Pērn kāds avots stāstīja “E! News”, ka dziedātāja ceremonijas laikā bijusi “ļoti emocionāla”, un Sems “mīļi slaucījis viņas asaras”. Pēc aculiecinieku teiktā, viņu kāzas bijušas “ļoti mīļas un aizkustinošas”.

Pati popzvaigzne par savu Lielo notikumu “Instagram” blogā vēstīja jau nākamajā dienā, norādot, ka jutusies “tik satraukta”, ka viņu piemeklējusi panikas lēkme, taču viņa spējusi “ātri savākties”.

“Ceremonija bija sapnis un ballīte vēl labāka,” viņa rakstīja nu jau dzēstā “Instagram” vēstījumā. Britnija arī stāstīja, ka vakara gaitā sekojušas tik karstas dejas, ka visiem misējies uz deju grīdas pakrist vismaz divas reizes.

Ziņa par šķiršanos sekojusi divus mēnešus pēc pāra pirmās kāzu gadadienas, ko Sems soctīklos atzīmēja ar video montāžu no kāzu dienas, ko pavadīja skaņdarbs “Can’t Help Falling in Love”. Šī bija dziesma, kuras laikā Britnija pērn devās pie altāra.

“Daudz laimes 1. gadadienā man un manai labākajai pusītei’’ savos “Instagram” stāstos 2023. gada jūnijā rakstīja Sems. “Gadu precēts ar savu sapņu sievieti. Daudz laimes gadadienā, mana mīļā.”

Foto: Instagram

Kopš ziņas par šķiršanos tīmeklī izskanējušas runas, ka Sems to darot materiāla labuma gūšanai. Viņa pārstāvis Brendons Koens no “BAC Talent” sniedzis publisku komentāru par šo jautājumu slavenību žurnālam “People”.

“Ir daudz apgalvojumu, ka Sems apstrīd laulības līgumu un draud šantažēt savu bijušo sievu ar uzņemtajiem video,” viņš sacīja. “Tomēr visi šie apgalvojumi ir nepatiesi, jo nekad pret viņu nav vērsts neviens negatīvs nodoms un nekad arī netiks. Sems vienmēr ir viņu atbalstījis un atbalstīs.”