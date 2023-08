Ko patiesībā ēd Sofija Lorēna, lai vienmēr saglabātu slaidu figūru?

Sofija Lorēna ir spilgts piemērs tam, ka režīms ir visu pamatu pamats. Gadu desmitiem kinodīva devās gulēt tieši pulksten 21 un cēlās sešos no rīta, tādējādi atvēlot veselīgam miegam vismazdeviņas stundas. Pēc pamošanās viņa vienmēr 10-15 minūtes nodarbojās ar vieglu vingrošanu un aptuveni pusstundu pastaigājās turpat pie mājas. Ļoti iespējams, ka šādu grafiku zvaigzne ievēro arī šodien, savos cienījamos 88 gados.

Sofija Lorēna ar dēlu Karlo Ponti junioru šā gada jūnijā. (Foto: BabiradPicture/Shutterstock/ Vida Press)

Sofija nekad nav ievērojusi diētas! Viņai garšo pasta (par to zinām no daudzajām intervijām), sviestmaizes, konditorejas izstrādājumi un citi kalorijām bagāti ēdieni no tradicionālās itāliešu virtuves.

Brokastīs Sofija lielākoties dod priekšroku smalkmaizītei ar kafiju. Taču no šādas maltītes sāta sajūta nesaglabājas ilgi, tāpēc Lorēna drīz vien bauda sātīgākas otrās brokastis – sviestmaizi ar sieru un tomātiem.

Sofija Lorēna 2019. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/VISTAPRESS / G. Chlebarov / Vist / Vida Press)

Runā, ka, neskaitot maizītes un spageti, aktrise ir ļoti iecienījusi ananasus. Šis auglis turklāt ir tik noderīgs skaistumam! Ananass stimulē limfas atteci, palīdz uzsūkties olbaltumvielām un pat normalizē organisma atjaunošanās procesus.

Ananasu sula satur vērtīgu vielu bromelaīnu. Šis ferments ne tikai normalizē olbaltumvielu uzsūkšanās procesus, bet arī palīdz “dedzināt taukus”, raksta vietne fitoterapija.lv. Ananasiem piemīt arī pretiekaisuma iedarbību, un tos izmanto angīnas, bakteriālu infekciju, pneimonijas un citos gadījumos. Šis auglis palīdz arī attīrīt zarnas no toksīniem, uzlabo gremošanas darbību, aizkavē aterosklerozes veidošanos un pat spējot palīdzēt novērst sirdsdarbības traucējumus. Ananasu sulā esošās dabiskās vielas aizkavējot pāragru novecošanos un liekā svara veidošanos.

Sofijas Lorēnas ēdienkartē vienmēr ir arī dabīgs grieķu jogurts bez cukura un piedevām. Garšai viņa pievieno medu, klijas, augļus un ogas.

Un vēl pēdējais no aktrises skaistumkopšanas noslēpumiem: reizi sezonā viņa ievēro badošanās dienas.