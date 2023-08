Miris Siksto Rodrigess – mūziķis, kas iedvesmoja miljoniem cilvēku, bet pats par to uzzināja tikai vecumā

Pēc 20 gadiem mūziķi atrada Dienvidāfrikas žurnālisti, un 2012. gadā tika izdota dokumentālā filma par viņa neticamo likteni “In Search of Sugar Man”, kas saņēma Oskaru.

Siksto Rodrigess ir dzimis 1942. gadā Detroitā, meksikāņu migrantu ģimenē. Migranti no visa kontinenta Detroitā izveidoja kopienas ar baznīcām, ēstuvēm un telpām, kur viņi varēja socializēties. Vietējie detroiterieši pret viņiem izturējās piesardzīgi, tāpat kā ar nabadzīgo Rodrigesu ģimeni.

Siksto bija sestais bērns ģimenē, par to liecina arī viņa vārds Sixto - sagrozīts spāņu vārds "sexto" - "sestais". Rodrigesa māte nomira, kad zēnam bija trīs gadi. Pusaudža gados viņš, tāpat kā visi viņa radinieki, sāka pelnīt papildus naudu ražošanā un celtniecībā. Tad viņš aizrāvās ar tautas mūziku, iemācījās spēlēt ģitāru un sacerēja savas pirmās dziesmas – par strādniekiem, netaisnību un narkotikām. Kā ziņo “Billboard”, ar šādu protesta repertuāru Siksto Rodrigess tika uzaicināts uzstāties tikai Detroitas geju bāros un striptīzklubos (ko mūziķis piemin savās dziesmās).

1967. gadā jauno mūziķi dzirdēja vietējās “Impact” leibla īpašnieki Maiks Teodors un Deniss Kofijs, un viņiem patika viņa uzstāšanās. Teodors un Kofijs palīdzēja Rodrigesam ierakstīt sešas dziesmas. Dažas kompozīcijas tika izdotas ar Rod Riguez pseidonīmu – “Impact” producents Harijs Balks nolēma, ka tas patiks klausītājiem.

Trīs gadus vēlāk Rodrigess kopā ar Teodoru un Kofiju ierakstīja debijas albumu “Cold Fact” (to izdeva Saseksas izdevniecība), taču tas bija neveiksmīgs - neviens to nepirka. «Billboard», kas Rodrigesa debiju novērtēja ar četrām zvaigznēm no piecām, vēlāk rakstīja, ka 1970. gadā mūziķis vienkārši palaida garām savu publiku.

Fakts ir tāds, ka Saseksa nolēma reklamēt Rodrigesa eksperimentālās balādes radiostacijas Buddah Records AM, kas pārraidīja pārsvarā vienkāršas īsas populāras dziesmas. FM joslā parasti skanēja sarežģītāka mūzika – tas ļāva saklausīt detaļas. Taču Sixto albums tur nenokļuva, un izsmalcinātā publika vienkārši nedzirdēja rokeri no Detroitas. AM klausītāji Rodrigesa darbu nenovērtēja.

Neskatoties uz debijas albuma neveiksmi, Rodrigess tajā pašā 1970. gadā ierakstīja otru albumu — to producēja Stīvs Roulends Londonas studijā “Lansdowne”, kur studijas albumu veidojuši arī tādi grandi kā “Queen”, “The Animals”, Džons Lenons, Rods Stjuarts, “Sex Pistols” un citas zvaigznes.

Kā stāsta Roulends, Rodrigesa pirmais albums pie viņa nonācis nejauši, taču pēc tā noklausīšanās viņš vēlējies pēc iespējas ātrāk producēt mākslinieka otro ierakstu, lai apsteigtu konkurentus. Kad viņš sazinājās ar mūziķi, Rodrigezs bija pārsteigts, atklājot, ka Roulends ir bijis vienīgais ieinteresētais producents.

Dažas dienas pēc tikšanās mūziķis un producents sāka strādāt kopā - viņu sadarbības spilgtākais punkts bija albuma pēdējās dziesmas "Cause" ierakstīšana . Tajā Rodrigess stāsta par grūto dzīvi, saviem izmisušajiem Detroitas draugiem, samierināšanos ar zaudējumiem, alkoholu un narkotikām. Roulends palīdzēja aranžēšanā, ar Rodrigesa balsi un vienkāršu akustisko ģitāru. Pēc Roulenda vārdiem , "Cause" ir skumjākā dziesma, ko viņš jebkad dzirdējis.

Arī Rodrigesa otrais albums izgāzās, izdevniecība decembrī pārtrauca ar viņu līgumu. Turklāt radās neskaidrības ar autortiesībām: dziesmas tika reģistrētas vai nu uz Jēzusa Rodrigesa vārda (kļūdaini uzrakstīts Sixto brāļa vārds - Džesija), vai ar Sixto Sestā Prinča pseidonīmu. Kad Saseksa 1975. gadā bankrotēja, Rodrigesam nebija tiesību uz ierakstiem un honorāriem no pārdošanas.

Par 50 ASV dolāriem (šodien aptuveni 270 ASV dolāri) mūziķis nopirka sev nelielu būdiņu Detroitā un atgriezās pie celtniecības darbiem. Tajā pašā laikā abi viņa albumi kļuva par hitiem Austrālijā. Tur tika atkārtoti izdoti abi Rodrigesa albumi, kuri, pēc “Rolling Stone” datiem, tika pārdoti "milzīgās" tirāžās par 300 ASV dolāriem gabalā. Mūziķis no tā nesaņēma ne centa.

1979. gadā Austrālijas fani izsekoja dziedātāju Detroitā un pārliecināja viņu uzspēlēt vairākus koncertus. Rodrigess kopā ar divām meitām uz 15 dienām lidoja uz Austrāliju. Pēc viņa austrāliešu pavadoņa Maikla Kopela teiktā, Sixto bija "vienkārši satriekts" ar uzņemšanu - viņš nekad iepriekš nebija sniedzis lielus koncertus.. Sidnejā viņš spēlēja ar 15 000 cilvēku lielai auditorijai.

Vēlreiz Rodrigezs Austrālijā uzstājās 1981. gadā ar Austrālijas populārāko pankgrupu Midnight Oil. Rodrigess uzskatīja, ka Austrālijas turneja bija viņa karjeras virsotne - pēc atgriešanās viņam vairs nepiedāvāja uzstāšanās. Tad viņš nezināja, ka tajos pašos gados viņa mūzika kļuva par protesta un cīņas pret aparteīdu simbolu Dienvidāfrikas Republikā.

Pēc Dienvidāfrikas iedzīvotāju domām, Siksto Rodrigesa protesta mūzikai bija tāda pati ietekme uz dienvidafrikāņiem kā Džimija Hendriksa dziesmām uz protestētājiem pret Vjetnamas karu ASV - varas iestādes aizliedza viņa dziesmas. Kā vēsta BBC, uzraudzības iestāžu pārstāvji viņa ierakstus pat saskrāpējuši, lai tie netiktu iekļauti ēterā. Bet tas tikai veicināja interesi.

Tajā pašā laikā Dienvidāfrika nezināja, kas ir Siksto Rodrigess: par viņu vienkārši nebija informācijas. Rodrigess nebija publicēts žurnālos, un nevienā rokmūzikas rokasgrāmatā nebija nevienas rindiņas par "Cold Fact" autoru. Dienvidāfrikāņi arī nezināja par koncertiem Austrālijā. Tā radās leģendas par noslēpumaino mūziķi - saskaņā ar vienu no tām viņš 70. gados nošāvies koncerta laikā Maskavā. Pēc cita teiktā, viņš dzīvu sadedzināja tieši uz skatuves.

1996. gadā vinila ierakstu veikala īpašnieks no Johannesburgas Stīvens Zēgermans, kurš tika uzskatīts par Rodrigesa galveno fanu Dienvidāfrikā lūdza dažus "detektīvu muzikologus" palīdzēt atrast Siksto Rodrigesu.

Tika izveidota vietne “Great Hunt for Rodrigez” (Rodrigeza lielās medības – red.), kur apkopoja visu informāciju par mūziķi. Galu galā viņi sazinājās ar “Cold Fact” producentu Maiku Teodoru, kurš atklāja, ka Siksto joprojām dzīvo un strādā Detroitā.

1997. gada septembrī viena no trim Siksto meitām Eva (ASV gaisa spēku helikoptera pilote) uzzināja par “Rodrigesa medību” un sazinājās ar Dienvidāfrikas izmeklētājiem, kuri meklēja viņas tēvu. Uzzinot, ka Rodrigess ir dzīvs, Segermans un Stridoms viņam teica, ka viņš ir ļoti populārs Dienvidāfrikā. Mūziķim toreiz bija 55 gadi.

Pēc sešiem mēnešiem Rodrigess ieradās Dienvidāfrikā, lai nospēlētu savu pirmo koncertu 17 gadu laikā. Keiptaunas "Bellville Velodrome" stadionā tukšu vietu nebija - dienvidāfrikāņi mūziķi sagaidīja ar ovācijām. Dažas dienas vēlāk uzstāšanās laikā Johannesburgā Rodrigesam tika piešķirts platīna disks "Cold Fact" – Dienvidāfrikā tika pārdoti 50 000 eksemplāru.

1998. gada pavasarī un vasarā Rodrigess nospēlēja piecus izpārdotus koncerus Dienvidāfrikā un vēl vienu Zviedrijā. 2001. gadā mūziķis 16 dienu laikā sarīkoja 16 koncertus Dienvidāfrikā. Pēc tam Rodrigess vairāk nekā vienu reizi atgriezās šajā valstī, kur pārcēlās viņa meita Eva, kā arī sniedza koncertus Namībijā, Eiropā un Anglijā.

Par Siksta Rodrigeza neticamo dzīvesstāstu uzņemta arī dokumentālā filma "In Search of Sugar Man", kas kļuva par vienu no galvenajām 2012. gada kino sensācijām. “Sundance” festivālā filma ieguva žūrijas īpašo balvu un skatītāju balvu. MIFF, BAFTA un ASV Nacionālā kinokritiķu padome "In Search of Sugar Man" par labāko dokumentālo filmu.

Bet galvenā balva bija ASV kinoakadēmijas balva “Oskars” par labāko dokumentālo filmu 2013. gadā. Filmas režisors Maliks Benjeluls balvu saņēma viens pats, bez Rodrigesa, lai gan režisors lūdza mūziķi ierasties uz ceremoniju. Rodrigess atteicās – uzskatīja, ka visa uzmanība jāvelta filmas veidotājiem. Vēlāk mūziķis stāstīja, ka ceremoniju nav skatījies – tāpēc, ka gulējis un tāpēc, ka viņam neesot bijis televizora.

Gadu pēc "In Search of Sugar Man" Oskara triumfa Maliks Benjeluls pametās zem metro vilciena Stokholmā. Viņam bija 36 gadi. Pirms pašnāvības viņš cieta no trauksmes un bezmiega. Pēc radinieku teiktā, darbs pie filmas par Rodrigesu nogurdināja dokumentālo filmu veidotāju – un viņš nesaprata, ko darīt tālāk. Benjeluls bija pārliecināts, ka viņš "zaudēja savu radošumu un nekad to neatgūs".