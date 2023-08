Prinča Harija tituls Viņa Karaliskā Augstība (HRH – His Royal Highness) beidzot ir izņemts no karaliskās ģimenes mājas lapas. Tas izdarīts trīs gadus pēc tam, kad tika panākta vienošanās un parakstīts bēdīgi slavenais “Megxit” līgums, ka viņš to zaudēs, aizejot no karaļnama.

2020. gadā Saseksas hercogi atkāpās no karaliskās ģimenes vecāko tās pārstāvju amata. Drīz pēc tam pils paziņoja, ka Harijam un Meganai būs jāatsakās no saviem Viņu Karalisko augstību (HRH) tituliem.

Jau 2020. gada janvārī ģimenes oficiālajā paziņojumā bija dota skaidra norāde par pāra tituliem.

“Saseksi neizmantos savus HRH titulus, jo viņi vairs nav strādājoši karaliskās ģimenes pārstāvji,” bija teikts paziņojumā.

Tomēr tikai tagad HRH tituls beidzot ir noņemts no Harija profila karaliskās ģimenes oficiālajā mājaslapā.

Atcelts ir ne tikai Harija HRH tituls, bet arī pazemināta viņa pozīcija karaliskās ģimenes galvenajā lapā.

Tagad Harija un Meganas vārds lasāms vien pašā saraksta apakšā. Tam seko tikai skandālos iesaistītais princis Endrū.

Virs viņiem apskatāmi Glosteras hercoga un hercogienes, kā arī princeses Aleksandras un Kentas hercoga profili.

Karaliskās ģimenes mājaslapā veiktas arī citas izmaiņas, tostarp atjaunināti karaļa un karalienes tituli arī Klārensa nama un Kensingtonas pils lapās.

Karalis un karaliene iepriekš tika dēvēti attiecīgi par Velsas princi un Kornvolas hercogieni.

Atjaunoti arī Viljama un Ketrīnas tituli. Tagad kādreizējā Kembridžas hercoga un hercogienes vietā lasāmi Velsas prinča un princeses tituli, ko pāris mantoja jau aizvadītā gada septembrī pēc karalienes Elizabetes II došanās mūžībā un Velsas prinča Čārlza kļūšanas par karali Čārlzu III.

