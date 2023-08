"I Wanna Dance with Somebody" ir līksms, emocionāls un vienlaikus sirdi plosošs ieskats popmūzikas leģendas Vitnijas Hjūstones dzīvē un mūzikā. (Foto: Publicitātes foto)

Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - mūzikas ikonas stāsts, santehniķu aizraujošie piedzīvojumi un seriāls supervaroņu faniem

"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties muzikālu drāmu "I Wanna Dance with Somebody", animētu piedzīvojumu filmu "The Super Mario Bros. Movie" un seriāla "Superman & Lois" jauno sezonu.