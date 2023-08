Dēls pārdevis "Limuzīna" autores Māras Svīres leģendāro māju

Vieta, kuru Aizkraukles novada Seces pagastā septiņdesmitajos gados, vasaras māju meklēdami, noskatīja un par savu pieņēma rakstnieku pāris Māra Svīre un Vladimirs Kaijaks, laika gaitā izveidojusies par zināmu kultūras centru. Un kā ne – māja, kuras nosaukumā Staburags, atrodas vien nieka piecpadsmit metru no vietas, kur nogrimusi leģendārā klints, teju tās pagalmā izveidota piemiņas vieta Staburagam Dieva auss, turpat netālu – Staburaga saieta nams, bet paši rakstnieki šo apkaimi piepildījuši ar savas personības, mīlestības un radošuma enerģiju, kam veltīta arī viena no jaunākajām Māras Svīres grāmatām "Nopietni pa jokam" (2018). Nu žurnālam "Kas Jauns" tapis zināms, ka māja Staburags tikko pārdota.

Vēl nosvin Jāņus…

Lai arī mājas tirgošana noritējusi visai klusi un pat šķiet – pēkšņi, noslēpums vietējo vidū tas, ka Staburagam atrasts jauns saimnieks, vairs nav. Runas galvenokārt izplatās, lai apspriestu, “cik žēl, ka šajā vietā vairs nesatiksim rakstnieci”.

Par Māras Svīres klātbūtni vietējie priecājās vēl nupat, jūlija vidū, kad pie Dieva auss izskanēja Lailas Ilzes Purmalietes un Antas Eņģeles koncerts. Svīres piederīgo ieraksti soctīklos liecina, ka "Staburagā" viņa kopā ar mīļajiem – dēlu un viņa ģimeni – svinējusi Jāņus.

Tiesa, pēdējos gados Svīre vasaras mājās uzturējusies reti, galvenokārt – savā pastāvīgajā dzīvesvietā Rīgā. Īpaši – pēc 2013. gada septembra, kad mūžībā tika aizsaukts dzīvesbiedrs, rakstnieks Vladimirs Kaijaks, un rakstniecei vairs nepietika spēka līdz tam kopīgi veidotas saimniecības uzturēšanā. Turklāt pagājušā gada septembrī aizgāja arī rakstnieces māsa, dzejniece Lija Brīdaka, tas Mārai bija nākamais smagais trieciens un izturības pārbaudījums.

Lai vai kā, kā novērojis "Kas Jauns", rakstniece arī pēc tam centusies būt klātesoša kultūras dzīves notikumiem gan Rīgā, gan ārpus tās, galvenokārt – ierodoties apsveikt jubilejās un ar panākumiem darbā sev tuvus cilvēkus. Šobrīd rūpes par veselību esot ņēmušas virsroku, kā stāsta zinātāji, iespējams, tāpēc ar rakstnieci "Kas Jauns" telefonsarunā sazināties neizdevās.

Maija Svīre "Staburagā". (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Māju tirgo “pēkšņi”

Vērīgākie 11. jūlijā bija pamanījuši sludinājumu par Staburaga pārdošanu arī portālā Ss.lv. “Augstajā Daugavas krastā, tieši līdzās leģendu ieskautajam Staburagam, atrodas brīnišķīgs nekustamais īpašums "Staburags", kas šobrīd tiek pārdots. Īpašums sastāv no zemes gabala 1,6 ha platībā, dzīvojamās ēkas ar jumta izbūvi – 95 kv/m, mūra saimniecības ēkas – 70 kv/m, pirts, malkas šķūnīša un pagraba zem tā. Dzīvojamajā ēkā ir ūdens, kas tiek iegūts (spice) no viena no Staburaga avotiem, ūdens sildītājs, wc abos stāvos, krāsns, kamīns,” tika vēstīts sludinājumā, īpašumu piedāvājot par 80 000 eiro.

Pievienotajos fotouzņēmumos mājas apkārtne pārsvarā bija redzama pavasara augļkoku un rakstnieces pašas stādīto puķu ziedonī, kā arī bija iespēja ielūkoties mājā, kurā pie sienas bildēs savā senajā godībā dižojas Staburags un stāv tukšs rakstāmgalds. Tas pats, pie kura vēl pirms desmit gadiem "Kas Jauns" fotogrāfs iemūžināja strādājam abus rakstniekus. Zinātāji pauž, ka māja pārdota ar visiem daudzajiem Staburaga mākslas darbiem – gleznām, fotouzņēmumiem – pie sienas, kas, rakstnieku roku aprūpētas, bagātinājuši šīs vietas “dvēseli”.

Pagājušajā nedēļā sludinājums bija atrodams vairs tikai portāla arhīvā, kas, visdrīzāk, apliecina zinātāju pausto par to, ka īpašumam ir atradies pircējs. Vietējie pauž, ka, uzzinot, ka māja ir pārdošanā, bijusi vēlme to “kaut kā caur pašvaldības iespējām” saglabāt un tālāk attīstīt kā sabiedrībai pieejamu kultūras vietu, taču saimnieki lēmuši citādi.

Saimnieku rokādes

Pēc Zemesgrāmatas datiem saprotams, ka Māra Kaijaka (Svīre ir rakstnieces literārais pseidonīms) nekad nav bijusi "Staburaga" formālā īpašniece. Īpašuma tiesības uz 1,6 hektāriem zemes, dzīvojamo ēku un četrām saimniecības ēkām savulaik nostiprinātas uz Vladimira Kaijaka vārda.

Rakstnieki Maija Svīre un Vladimirs Kaijaks savā īpašumā pirms desmit gadiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pēc rakstnieka nāves, likumīgi stājoties spēkā aizgājēja pēdējai gribai, 2014. gadā īpašumu mantoja rakstnieku dēls Māris Kaijaks (60). Tālākie ieraksti Zemesgrāmatā liecina, ka pagājušā gada pavasarī Māris šo īpašumu uzdāvinājis Krišjānim Kaijakam, kolīdz viņš kļuva pilngadīgs. Visticamāk, 19 gadu vecais jauneklis ir Māra dēls un rakstnieku mazdēls.

Tā kā nepilngadīgi bērni nav jāuzrāda valsts amatpersonu deklarācijās, viņa vārds tajās pildīšanas periodā (no 2000. līdz 2009. gadam) nav atrodams. Piemēram, 2009. gada jūnijā, beidzot pildīt amata pienākumus valsts akciju sabiedrībā Valsts nekustamie īpašumi (paralēli strādājis arī kā revidents Pilsoniskās izglītības centrā un bijis padomes loceklis VAS Latvijas gaisa satiksme), Māris Kaijaks norādījis, ka viņam ir divas meitas: Liene Kaijaka un Maija Kestere-Lagzdiņa.

Interesanti, ka, neraugoties uz "Staburaga" īpašnieka maiņu (pārdošanas brīdī – Krišjānis Kaijaks), Ss.lv sludinājumā kā “īpašuma pārdevējs” figurēja tieši Māra Kaijaka tālruņa numurs, kas nozīmē, ka darījumu kārtoja viņš.

Kā pārliecinājās 'Kas Jauns", zvanot uz norādīto numuru, uz to joprojām ir sazvanāms Māris Kaijaks. Tomēr sniegt jebkādus komentārus gan par iemesliem, kas likuši acīmredzami steidzami pārdot sabiedrībā gadu gadiem ievēroto "Staburagu", gan par to, kas ir Krišjānis Kaijaks, kā uzdevumā, iespējams, mājas pārdošana tiek veikta, rakstnieces Māras Svīres dēls atteicās. Tikai apstiprināja, ka māja “ir, ir pārdota”, un norādīja, ka par šo rakstīt jau nu gan nevajadzētu. Arī to, kas ir jaunais "Staburaga" īpašnieks, Māris nekonkretizēja, vien, vaicāts, vai ir ieinteresēts respektēt vietas kultūrvēsturisko auru, pauda, ka, viņaprāt, “nebūs sliktāk kā līdz šim”.

Fakti par Māri Kaijaku

Rakstnieku Māras un Vladimira Kaijaku vienīgais mantinieks dēls Māris Kaijaks nav gājis vecāku iesākto profesionālo ceļu rakstniecībā, bet savas darbības dēļ ir labi zināms Latvijas politikas un uzņēmējdarbības vidē. 1990. gadā viņš Latvijas Universitātē ieguvis izglītību, studējot tiesību zinātnes.

Latvijas smiltsērkšķu produktu ražotāja SIA "Bio2You" līdzīpašnieks Māris Kaijaks iepirkšanās centrā "Sky&More" prezentē jauno "Bio2You" kosmētikas līniju bērniem. (Foto: LETA)

Kā liecina valsts amatpersonu deklarācijas, sievas periodā no 2000. līdz 2009. gadam Mārim bijušas divas: Uva Kaijaka – dzejnieka Jāzepa Osmaņa meita – (deklarācijā par 2000. un 2001. gadu, ko pildījis kā AS "Latvijas kuģniecība" padomes loceklis (tobrīd darbojies arī kā Tautas partijas valdes priekšsēdētājs un Saeimas deputāta palīgs)) un Santa Kaijaka (2002. gada deklarācijā, aizpildot to kā Finanšu ministrijas pilnvarniekam, gan Santa parādās kā “māsa”, kā sieva – no 2003. līdz 2007. gadam; šajā periodā Māra amats norādīts – VAS Valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs).

Savukārt "Lursoft" dati liecina, ka pērn Māris slēdzis laulāto mantisko attiecību līgumu par visas mantas šķirtību ar Ilonu Kaijaku (47), kuru par sievu apņēmis 2020. gadā. Ar Ilonu Māri saista arī partijas lietas un politika. Proti, 2021. gadā abi startēja pašvaldības vēlēšanās Jūrmalā no "Jaunās konservatīvās partijas" saraksta. Māris arī bijis partijas Jūrmalas nodaļas vadītājs un kandidāts uz pilsētas mēra krēslu. Kaijaka ieņemamo amatu ampluā augstākajos līmeņos bijis plašs; kā kolorīts fakts šajā sarakstā ir pirms vairāk nekā desmit gadiem izveidotā kosmētikas kompānija "Bio2You", kas Kaijakam piederēja (41 procents) kopā arī ar reklāmas guru Ēriku Stendzenieku (25 procenti).

Pa “partiju līniju” Māra Kaijaka vārds presē pārcilāts saistībā ar nopietnām lietām. Atrodamas norādes, ka bijis Andrim Šķēlem pietuvināta persona un Tautas partijas ziedotājs, vēlāk – "Konservatīvo" līdera Jāņa Bordāna protežē.

Kaijaks bijis arī aktīvs uzņēmējdarbībā, lai gan beidzamais viņa bizness beidzies čābīgi – proti, pagājušā gada maijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa par maksātnespējīgu pasludināja SIA "Briz". Šī uzņēmuma īpašnieks kopš 2022. gada janvāra sākuma ir Igaunijas "FIL Investment and Advisory", bet patiesais labuma guvējs uz īpašumtiesību pamata ir Māris Kaijaks.

Kā liecina "Lursoft" datu bāzēs pieejamā informācija, "Briz" ir vairāk nekā simts tūkstošu eiro lieli VID administrēto nodokļu parādi un aktuāls maksātnespējas process. Iepriekš gan "Briz" bija klājies tīri pieklājīgi – par pēdējo iesniegto jeb 2019. gadu dati liecina, ka strādāts ar 19,5 miljonu eiro lielu apgrozījumu un četru miljonu eiro peļņu. Taču kopš tā laika datu vairs nav, bet uzņēmuma nodokļu parādi uz 2023. gada jūlija vidu sasnieguši jau teju 105 tūkstošus eiro. Un uzņēmumam, kas 2021. gada pirmajā pusē vēl bija saņēmis grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, 2022. gada sākumā tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process.

Iespējams, tieši maksātnespējas process un nodokļu parāds arī ir tas, kādēļ pērn mainījās "Staburaga" īpašnieks un nu māja ar steigu tika pārdota.

