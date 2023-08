Gatis Irbe pirmo reizi Parīzē. Ar meiteni, bet ne savu...

Visu šo vasaru Gatis Irbe strādā pie "Mesa" jaunā – ceturtā – albuma. Tas tapa Somijā kopā ar somu producentiem, un kādas dienas beigās, noguruši no darba, Gatis ar kolēģiem jokojot sācis runāt par Franciju. “Nezinu, kāpēc, bet viens no producentiem sāka spēlēt franču motīvus. Vārds pa vārdam, un nolēmām šo tēmu attīstīt. Tā tapa dziesma par to, kā es ar savu otro pusīti pavadu laiku Parīzē. Līdz ar to jau nebija citu variantu – arī klips taču jāfilmē Parīzē!” atceras Gatis.

Uz Franciju viņš devās kopā ar menedžeri Kasparu Jansonu, video operatoru Tomu Auziņu un modeli Sandiju Šulci, kas klipā iejutās mūziķa draudzenes lomā. Kāpēc paša Gata mīļotā meitene netika filmēta, Parīze taču ir visu mīlētāju romantisks ceļamērķis? “Savos klipos pārsvarā pieaicinu kādu aktieri vai modeli, jo šie cilvēki tomēr ir profesionāļi un zina, kā izturēties kameras priekšā. Viņi šādos apstākļos jūtas brīvāki,” skaidro Gatis, stāstot, ka Parīzē pavadītas piecas dienas, cenšoties pabūt visdažādākajās vietās: “No rīta kā izgājām no apartamentiem, tā vēlu vakarā atgriezāmies mājās. Filmējām visu pēc kārtas! Bet, lai apzinātu interesantākās vietas, mums talkā nāca pazīstamās latviešu topmodeles Ginta Lapiņa un Luīze Salmgrieze, kuras ilgu laiku dzīvojušas Parīzē.”

Klipā redzams pats Gatis un modele Sandija Šulce mūziķa mīļotās lomā. “Dziesma ir par to, ka nav nepieciešams daudz, lai justos brīvi un laimīgi. Ka Parīzē var pilnvērtīgi un jēgpilni pavadīt laiku, nesēžot dārgos restorānos. Ceļojuma sajūtu var iegūt, apēdot kruasānu, nopērkot pudeli vīna un baudot to Sēnas krastā...” teic mūziķis.