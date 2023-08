Lana un Raimonds Pauli: laulība vairāk nekā 60 gadu garumā

Šogad 31. augustā Raimonds un Lana Pauli būtu svinējuši 61. kāzu jubileju. Pagājušajā vasarā, svinot dimanta kāzas jeb 60. kāzu jubileju, maestro, vaicāts par ilgās laulības noslēpumu, sarunā ar žurnālu Kas Jauns sacīja: “Lana ir gudra sieviete! Visādā ziņā. Viņa nav jaukusies manās lietās. Nu, to gan varētu teikt, ka no 1962. gada, kad pārtraucu… Mums sarunas notiek lielākoties par ģimenes lietām, ne par manām darīšanām. Tur viņa ar saviem padomiem nedalās. Par sievu varu teikt visu to labāko."

Izstādes atklāšanā 2015. gadā. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Gadu iepriekš, viesojoties televīzijas raidījumā Pasaki to skaļi, Raimonds Pauls atklāja vēl nezināmus faktus par abu attiecībām: “Svarīgs moments, man liekas, ir tas, ka mēs uzsākām visu savu kopdzīvi no nulles. Man nebija absolūti nekā, man pat nebija, kur dzīvot.”

Foto: Mārtiņš Ziders/ izdevniecība "Rīgas Viļņi"

Savukārt sarunu raidījumā Rezervēts Pauls atklājis, ka abi ar sievu vada saticīgu dzīvi, kurā nesaskaņas iemācījušies nogludināt. “Paldies Dievam, man laimējies, ka mājās nav bijuši nekādi konflikti. Gājis ne jau viegli, bet esmu tam pārgājis pāri. 60 ir ļoti daudz. Klausos, ka dažiem maniem draugiem mūziķiem un paziņām divi gadi jau skaitās ilgi. Lielākā māksla ir paklusēt. Ja jūti, ka briest nesaskaņas, centies aiziet prom un neielaisties, bet tas atkarīgs arī no rakstura,” skaidroja maestro.

Raimonds un Lana Pauli, dodoties uz humorista Maksima Galkina 40. dzimšanas dienas svinībām Jūrmalā 2016. gadā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Viss ir atkarīgs no tā, kā vīrs un sieva tiek galā ar brīžiem, kad ģimenei draud briesmas,” tā pirms gadiem septiņiem intervijā mixnews.lv teica Pauls, piebilstot: “Tieši tādos brīžos ģimenes izjūk, kāds aiziet. Pateicoties sievai, mums nekādu nopietnu konfliktu nav bijis. Bija, protams, kaut kādi sadzīviski sīkumi, bet tie nekad nepārtapa par kaut ko lielu,” pauda komponists.

Kopā ar mazmeitu Moniku apmeklējot Erika Kleptona koncertu "Arēnā Rīga" 2013. gadā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Arī Paulu vienīgās meitas Anetes audzināšana lielā mērā bijusi uz Lanas pleciem, intervijā žurnālam OK! pirms vairākiem gadiem atzinis komponists, atzīstot, ka pats savas aizņemtības un rakstura dēļ meitas audzināšanā iesaistījies mazāk: "Nu, kaut kur netālu es biju. Protams, vairāk sieva ņēmās. Man bija visādas braukšanas... Meita pēc vidusskolas gribēja mācīties pa televīzijas līniju, brauca uz Ļeņingradu. Tur bija tāds televīzijas institūts, kur agrāk mācījās daudz latviešu. Visādā ziņā ar to, kas no viņas iznācis, esmu apmierināts."

Kopā ar mazmeitu Annemariju, apmeklējot svinīgo ceremoniju, kad Raimondam Paulam tika pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis 2016. gadā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Maestro arī neslēpj - viņš pēc dabas ir atturīgāks, Lana ir pavisam cita rakstura cilvēks, un tieši ar savu sirdssiltumu turējusi kopā ģimeni, uzturot tuvas attiecības un rūpējoties gan par meitu Aneti, gan vēlāk arī mazmeitām Annemariju un Moniku.

Lana TV raidījuma "Krodziņā pie Paula" filmēšanā 2008. gada rudenī. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību maestro Raimondam Paulam ar ģimeni, mīļoto Lanu mūžībā aizvadot.