Miljardiere Kailija Dženere radījusi sev līdzīgu Bratz lelli

Mini Bratz x Kailija Dženere kolekcija, kas iznāca otrdien, ir pirmā reize, kad kāda slavenība ir pārtapusi par vienu no lellēm, kas 2000. gados kļuva par vienu no populārākajām lellēm, pateicoties to krāšņajam stilam, pārspīlētajām iezīmēm un iekļaujošajiem ādas toņiem, un kuru pārdošanas apjoms no 2001. līdz 2006. gadam - pirmajos piecos gados, kad tās bija pieejamas tirgū, - sasniedza 2 miljardus ASV dolāru.

Jaunajā kapsulkolekcijā Dženere ir redzama "Bratzificēta" sešos dažādos slavenos tērpos, tostarp gan lavandas spalvu Versace kleitā, ko viņa bija uzvilkusi 2019. gada Met Gala pasākumā, gan baltas krāsas Off-White tērpā, ar kuru viņa debitēja tajā pašā pasākumā trīs gadus vēlāk. Bratz ražotājs MGA Entertainment paziņojumā presei solīja, ka tuvākajās nedēļās tiks izlaista "pilna līnija" Kailijas leļļu.

Tā kā Bratz lelles ar kaķa acīm, pilnām lūpām un izteiksmīgiem vaigu kauliem kļuva par skaistuma standartu un estētiku, ko Dženere un viņas ģimene ir popularizējusi, nav pārsteigums, ka tieši Dženere ir kļuvusi par lelles iedvesmu, ar kuru dažkārt salīdzina pašu slavenību.

"Es esmu Bratz fane kopš bērnības un vienmēr esmu vēlējusies savu Bratz lelli," paziņojumā presei sacīja Dženere, piebilstot, ka viņai ir "paticis katrs pēdējā gada izlaidums, kad kopā ar Bratz komandu tika radītas šīs lelles".