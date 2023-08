“Mesa” izdod jaunu dziesmu un gatavojas lielkoncertam

"Atšķirībā no citām dziesmām, kuras mēs aizvedam pie klausītāja, šī dziesma ir savdabīga ar to, ka tā “atnāca” pie mums caur melodiju, ar gatavu ideju un tēmu, arī ar pilnīgi skaidru videoklipa domu,” stāsta Gatis Irbe. “Jau no pirmajiem akordiem un spēlēšanas manieres bija skaidrs - tā būs par Franciju, būs jālido turp un jāiemūžina ceļojums video, un, savukārt, pēc ceļojuma taps dziesmas teksts par piedzīvoto. Paldies Tomam un Sandijai par šo avantūru!"

Dziesmas pirmās idejas skice radās dziesmu rakstīšanas sesijā Somijā, kurā piedalijās Gatis un komandas biedrs Kaspars Jansons kopā ar vairākiem Somijas autoriem un producentiem.

Dziesmas video filmēšana notika Parīzē, vērīgākie video skatītāji varēs atrast arīdzan vienu lokāciju no Latvijas, tepat Liepājā, kas vizuāli un pēc savas noskaņas ļoti atgādina Parīzes romatiskās noskaņas: “Paldies Mikum Fominam un "Cafe Antikvariāts" Liepājā par viesmīlību, kur atkal varējām izjust Parīzes noskaņas."

19. augustā, Mežaparka Lielajā estrādē notiks mūzikas projektu Mesa un GACHO lielkoncerts, kas iezīmēs mūziķa Gata Irbes 25 gadus ilgo darbu uz skatuves. Šī būs pirmā reize, kad abi mūzikas projekti – Mesa un GACHO, būs redzami un klausāmi līdzdarbojoties un papildinot vienam otru uz vienas skatuves - viena koncerta ietvaros. Koncerta īpašie viesi S.T.A.

Biļetes uz "Mesa" koncertu ir pieejamas visās “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un internetā, kā arī t/c “Spice” informācijas centrā.