Operas vadītājs Egils Siliņš gadā nopelnījis miljonu. Kā viņam tas izdevās?

Kā vēsta VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets valdes" priekšsēdētāja iesniegtā amatpersonas deklarācija, Siliņš pērn ienākumus guvis vairākās vietās un dažādos veidos. Lielākie ienākumi bijuši no obligāciju fonda pārdošanas – 300 tūkstoši eiro –, vēl tādu pašu summu devis cits darījums ar obligācijām. Un veikts vēl arī pārdevums 96 450 eiro apmērā. Tā nu kopumā šie ienākumi no Frankfurtes komercbankas Vācijā pa trim darījumiem vien sasnieguši gandrīz 700 tūkstošus eiro. Vēl 34 tūkstošus eiro Siliņš norādījis kā ienākumus no vācu "Deutsche Bank".

2022. gadā Siliņa ienākumi kopā bijuši viens miljons un 33 tūkstoši eiro. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Kāda tad bijusi Siliņa alga Operā? Tā nedaudz pārsniedz 82 tūkstošus eiro, tāpat vēl no VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" saņemti 3750 eiro pēc noslēgtā līdzdarbības līguma. Tāpat Siliņš pērn saņēmis atlīdzības kā operas solists dažādos pasākumos ārzemēs – 46 tūkstoši nākuši no ungāru "Müpa Budapest" (kādreizējā Mākslas pils Budapeštā); 35 tūkstoši samaksāti par dalību Pavasara festivālā Tokijā, Japānā; nepilni 40 tūkstoši par dziedāšanu Baireitas festivālā Vācijā; 30,5 tūkstoši eiro kontā ienākuši no Leipcigas operas, tikpat arī no Drēzdenes filharmonijas.

Vēl deklarācijā uzrādīti citi ienākumi, arī dažu desmitu un dažu simtu eiro lieli. Tāpat vairāki tūkstoši Siliņam nākuši kā “ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības”. Un tie, visticamāk, ir vai nu par uzstāšanos kādos pasākumos, vai par īpašuma izīrēšanu. Jo Operas vadītājs savā deklarācijā norādījis, ka viņam pieder pieci dzīvokļi Rīgā, īpašumā ir vairāki zemes gabali un ēkas Engures pagastā, kopīpašumā ir divi dzīvokļi Valjadolidā, Spānijā, kā arī zeme Traspinedo provincē Spānijā. Tāpat Siliņam pieder divi "Porsche Macan" spēkrati – 2020. un 2017. gada izlaiduma.

2019. gada novembrī Egils Siliņš Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētāja amatā nomainīja Zigmaru Liepiņu, kas šajā krēslā atradās kopš 2013. gada. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Sakrājis jau 2,25 miljonus

Uzkrājumi Siliņam ir vareni – 164 tūkstoši eiro ir ieguldījumu fondos, aptuveni 40 tūkstoši eiro ieguldīti akcijās vācu finanšu institūcijā "Commerzbank", nedaudz vairāk – "Deutsche Bank".

Un netrūkst, protams, arī līdzekļu, kas noguldīti bankās bezskaidrā naudā. AS "Citadele banka" tiek glabāti 357 tūkstoši eiro, 670 tūkstoši ASV dolāru, 885 tūkstoši Japānas jenu un 18 tūkstoši sterliņu mārciņu, nedaudz vairāk par simts tūkstošiem eiro noguldīts "Luminor Bank", 1,2 miljoni eiro glabājas vācu "Commerzbank", 115 tūkstoši eiro un 84 tūkstoši ASV dolāru – "Deutsche Bank", spāņu "Caja Rural De Soria" uzkrāti gandrīz 200 tūkstoši eiro, vēl simts tūkstoši ir "Baltic International Bank". Sarēķinot kopā, Siliņam banku kontos kopā tātad ir sakrāti aptuveni 2,25 miljoni eiro!

