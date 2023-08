Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - filma par ātrāko cilvēku pasaulē, seriāls par Pītu, kas nav Pīts, un kosmosa draugu piedzīvojumi

Pīts nav Pīts

Noziedznieks, bēgot no nežēlīga gangstera, sāk izlikties par savu kameras biedru Pītu.

Viņš kā Pīts atgriežas Pīta ģimenē, bet šāds lēmums viņu, visticamāk, novedīs tikpat lielās briesmās, kā tajās, no kurām viņš bēga…

Seriāla "Viltīgais Pīts" ("Sneaky Pete") visas trīs sezonas skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Draugi kosmosā

Aizraujoši piedzīvojumi, daudz smieklu un spraiga sižeta stāsti – tas viss gaida seriālā "Kosmosa draugi" ("FriendZSspace").

Animācijas seriāls stāsta par trim cilvēkbērniem, kuri apņēmušies saraudzēties ar citplanētiešu bērniem visā Visumā. Tā nu Zemes bērni apciemo tuksnešainu planētu, kas reiz bija skaista ūdens pasaule. Tur viņi satiek divus naidīgu bērnu klanus – vieni ir citplanētiešu zivju bērni, otri – citplanētiešu garneļu bērni…

Kosmosa draugu piedzīvojumus skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" latviešu vai krievu valodā.

Ātrākais cilvēks pasaulē

Supervaroņu filmu faniem – iespēja vērot pasaulē ātrākā cilvēka Berija Allena jeb Zibšņa piedzīvojumus.

Kad Berijs izmanto savas superspējas, lai dotos atpakaļ laikā un mainītu pagātnes notikumus, notiek pasauļu sadursme. Viņa mēģinājumi glābt savu ģimeni maina nākotni, Berijs tiek iesprostots realitātē, kurā atgriezies un ar pilnīgu iznīcību draud ģenerālis Zods, bet nav supervaroņu, kas steigtos palīgā. Ja vien Berijam neizdosies pierunāt aktīvā darbībā atgriezties pavisam citādu Betmenu un izglābt ieslodzīto Kriptonieti. Vai ar šo upuri pietiks, lai atjaunotu Visuma kārtību?

Filma par Zibsni Holivudā izstrādes procesā ir bijusi jau kopš astoņdesmitajiem gadiem. Iespējamie scenārija autori un režisori nāca un gāja, bet rezultāta nebija. Un tikai beidzamajos gados, kad supervaroņu filmas Holivudā sāka un turpina savu uzvaras gājienu, ideja par Zibšņa piedzīvojumu iedzīvināšanu lielajos ekrānos kļuvusi patiešām reāla.

Režisora krēslā sēdies argentīnietis Andress Muskjeti – zināms ar darbu pie šausmu filmām "It" un "It Chapter Two". Bet titulloma tika Ezram Milleram. 30 gadu vecais aktieris nav nekāds Holivudas jaunpienācējs, atzītu lomu viņam netrūkst, turklāt Zibsni viņš jau atveidojis – parādījies gan "Betmens pret Supermenu: Taisnības rītausma", gan "Pašnāvnieku vienībā", gan "Taisnības līgā".

Filmu "Zibsnis" ("The Flash") skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu, angļu vai krievu valodā.