Ar dziesmu normāliem cilvēkiem fanus iepriecina muzikālā apvienība "Singapūras satīns"

Pašmāju muzikālā apvienība "Singapūras satīns" izdevusi dziesmu "Labvakar", kas tapusi kopā ar producentu Ricky Done Did It!. Dziesma ir jau ceturtais singls no šoruden gaidāmā grupas albuma "Super".