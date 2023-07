Rīgas eksmērs Mārtiņš Staķis un krodzinieks Bikšus izrādās radinieki

Mārtiņš Staķis un Arnis Bikšus nesen kopā atpūtās un klausījās koncertus Lucavsalā, kad tur risinājās "Positivus" festivāls.

Kā zināms, Arnis Bikšus ir viens no Latvijas krogus industrijas leģendām, gadu gaitā bijis īpašnieks vairākiem Rīgas populārākajiem lokāliem. Arī Mārtiņš Staķis krietnu laiku darbojas kafejnīcu un kafijas biznesā, un tas, ka abi atpūšas kopā, it nemaz nebūtu pārsteigums. Taču žurnālam "Kas Jauns" Mārtiņš Staķis atzīstas: “Arnis man ir viens no mīļākajiem radiniekiem!”

“Kāda precīzi ir mūsu radniecība, to zina tikai mans fāters,” smej Arnis Bikšus. “Viņa tēvs un mans tēvs bija brālēni,” zinošāks jūtas Staķis.

Arnis un Mārtiņš festivālā. (Foto: Juris Rozenbergs)

“Kopā tusējām jau kā mazi puikas. Vasarās dzīvojām pie Mārtiņa mammas Tumē. Es biju lielāks, vecāks. Atceros, kā Mārtiņu mazu atveda mājās no dzemdību nama. Es viņu auklēju,” atminas Arnis Bikšus.

“Arnis bija brālēns, pie kura es vienmēr gribēju braukt un kuram alku līdzināties. Viņš jaunībā nodarbojās ar bobsleju un bija viens no ātrākajiem 100 metru skrējējiem Latvijā. Un lidostā strādāja par bārmeni – tā tolaik bija augstākā pilotāža! Ar Arņa brāli Kārli bijām daudzmaz vienā vecumā, un bērnībā esam kopā pavadījuši vairākas skaistas, foršas vasaras,” pastāsta Mārtiņš Staķis.

Vaicāts par nākotnes profesionālajiem plāniem pēc Rīgas domes priekšsēdētāja amata atstāšanas, Mārtiņš Staķis pārliecinoši atbild: “Es vēl esmu jauns, man viss vēl priekšā!”

