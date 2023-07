Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - aizraujoši kriminālseriāli un animācijas filma par šarmantu krāpniekkaķi

Šarmantais krāpnieks

Kaķim Morisam ir divi talanti – viņš prot runāt un plānot krāpnieciskas afēras.

Atradis puiku, kurš prot stabulēt, un rekrutējis baru izglītotu žurku, viņš ceļo no pilsētas uz pilsētu, apmuļķojot iedzīvotājus un ar to labi nopelnot. Taču kādā no pilsētiņām notikumi risinās ne pēc plāna. Morisam nāksies likt lietā visu šarmu un attapību.

Animēto piedzīvojumu komēdiju visai ģimenei "Brīnumainā Morisa dēkas" ("The Amazing Maurice") skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" latviešu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Noslēpuma noslēpums

"Žagatu slepkavības" ("Magpie Murders") ir lielisks mistērijas un intrigas pilns seriāls klasisko detektīvu cienītājiem.

Londonas grāmatu izdevēja Sjūzena īsti nesatiek ar savu labāko rakstnieku Alanu. Viņš kļuvis bagāts, rakstot darbus par piecdesmito gadu detektīvu Atikusu. Kad Alans nodod savu jaunāko romānu – "Žagatu slepkavības" – Sjūzena savā eksemplārā neatrod noslēgumu, kā Atikuss atrisina savu kārtējo lietu. Un vēl trakāk – rakstnieks Alans tiek atrasts miris! Kas tā ir – pašnāvība vai tomēr slepkavība?

Seriālu "Žagatu slepkavības" skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli".

Detektīvs pret psihopātu

"Mersedesa kungs" ("Mr. Mercedes") ir drūms kriminālseriāls par sērijveida slepkavu, balstīts Stīvena Kinga triloģijas motīvos.

Pensionēto detektīvu Bilu Hodžu joprojām vajā neatrisinātais Mersedesa kunga gadījums – kad slepkava pie mersedesa stūres, auto traucoties pa darba meklētāju rindu, nogalināja 16 cilvēkus. Un tad viņa uzmanību pievērš jaunais psihopāts Breidijs Hārtsfīlds, līdz sākas īsta kaķa un peles spēle par dzīvību un nāvi.

Aizraujošo trilleri skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli".