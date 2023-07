Dīva uz skatuves un mūzikā - Ūte Lempere

Vairāk nekā trīsdesmit gadus vēlāk, pēc neskaitāmām koncertprogrammām, spožiem uznācieniem pasaules lielākajos mūzikas pasākumos un privātiem koncertiem pasaules varenajiem kā Baraks Obama un Angela Merkele, Ūte Lempere ir izveidojusi monoizrādi “Tikšanās ar Marlēnu” (Rendezvous with Marlene), ko pēc galvu reibinošiem panākumiem uz Londonas, Berlīnes un Brodvejas skatuvēm un slavinošām kritiķu recenzijām būs iespējams redzēt 13. augustā Dzintaru koncertzālē festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” galā koncertā. Turklāt īpašu šo izrādi padara fakts, ka tās tapšanu iedvesmojusi reāla telefona saruna starp Ūti un Marlēnu…

Aktrise, mūziķe, dziedātāja…

Ūti Lemperi mīl kamera. Un skatuves prožektori. Un viņas balsi dievina skaņu ierakstu industrija. Gan uz skatuves, gan lielā ekrāna, gan ierakstos Ūte ir dīva šī vārda visās nozīmēs. Lai arī lielāko daļu savas skatuves dzīves Ūte Lempere veltījusi kabarē žanram un mūzikliem – viņa arī saņēmusi prestižo britu skatuves apbalvojumu, Laurensa Olivjē balvu 1998. gadā par Velmas lomu ikoniskā mūzikla “Čikāga” iestudējumā -, būtiska viņas daiļrades daļa veltīta pārdomātiem un konceptuāliem mūzikas albumiem, kuru tapšanā viņa izmantojusi pasaulslavenu rakstnieku tekstus, tostarp sadarbojusies arī ar Paulu Koelju albuma 9 secrets tapšanā. 2000. gadā Lempere sadarbībā ar Ziemeļīrijas grupu The Divine Comedy ierakstīja mūzikas albumu Punishing Kiss ar tādu pasaulslavenu mūziķu kā Niks Keivs, Elviss Kostello, Filips Glāss un citu sarakstītām kompozīcijām, un ieraksts arī tika iekļauts grāmatā “1001 albums, ko noklausīties, pirms nomirsti” (1001 Albums You Must Hear Before You Die), un pēc tam pati sāka rakstīt mūziku.

Albumam The Bukowski Project viņa radīja dziesmas, iedvesmojoties no Čārlza Bukovska dzejas, pēcāk pievērsās čīliešu dzejnieka Pablo Nerudas daiļradei albumā Forever. Pēdējais Lemperes albums Time Traveler, kas iznāca 2023. gada pavasarī, tapis liega džeza noskaņās. Taču viens no viņas lielākajiem un pasaules uzmanību piesaistošākajiem pēdējā laika projektiem ir monoizrāde “Tikšanās ar Marlēnu”.

Viens telefona zvans

Kad Ūte Lempere tikai uzsāka savas aktrises un dziedātājas gaitas, bieži vien slaido, izskatīgo vācieti krāšņās ārienes un īpatnējā balss tembra dēļ salīdzināja ar leģendāro Marlēnu Dītrihu. Interesanti, ka tieši tāpat, kā Dītriha, arī Ūte Lempere pameta dzimto Vāciju, lai dzīvotu un karjeru attīstītu Amerikā. Ūte Lempere gan pati nejutās īpaši komfortabla par šiem salīdzinājumiem, tādēļ aizsūtīja Dītrihai pastkarti, kurā pauda savu cieņu pret leģendāro mākslinieci. Un kādā 1988. gada vakarā iezvanījās telefons… Tuvojoties deviņdesmitajam gadu slieksnim, Dītriha arvien vairāk izvairījās no parādīšanās sabiedrībā, viņas sabiedrotais un kompanjons bija telefons, ko viņa izmantoja, lai sazvanītos ar seniem kolēģiem, paustu savu viedokli pasaules varenajiem, un šajā vakarā viņa bija nolēmusi piezvanīt debitantei Lemperei.

Trīs stundu ilgajā sarunā ikoniskā dīva stāstīja jaunajai dziedātājai par savu visu karjeru sākot no Veimāras kabarē līdz nozīmīgajai lomai filmā Blue Angel, no dziedāšanas sabiedroto kareivjiem Otrā pasaules kara laikā līdz uzmirdzēšanai pasaules lielākajās koncertzālēs… Trīsdesmit piecus gadus pēc telefona sarunas Ūte Lempere savas atmiņas par Dītrihu ir pārvērtusi neticami personīgā un intīmā stāstā, ko viņa risina dialoga formātā starp Marlēnu un Ūti. Izrādē izskan lielākie Dītrihas hiti kā Lili Marlene, Falling in Love Again un Where Have All The Flowers gone. “Lai arī izrāde ir divas stundas gara, ne mirkli nekļūst garlaicīgi. Daļēji tas ir pateicoties leģendārajai zvaigznei, kura iedvesmojusi izrādes tapšanu, bet tikpat nozīmīga loma ir Lemperes izcilajam mākslinieces talantam un smalkjūtībai, ar kuru viņa izstāsta šo stāstu,” rakstīja teātra kritikas portāls TheaterLife.com.

Šovasar festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” programmā iekļauti seši koncerti. Atklāšanas koncertā 10. augustā uzstāsies virtuozie Latvijas pianisti Andrejs Osokins, Reinis Zariņš, Daumants Liepiņš un Aurēlija Šimkus. 11. augustā enerģisku ballīti iegriezīs Balkānu ritmu karalis Shantel. 12. augustā pēcpusdienā klausītājus pulcēs Ineses Galantes koncerts “Viva amore”, savukārt 12. augusta vakarā – Sanremo festivāla vairākkārtējs dalībnieks un laureāts, Itālijas Eirovīzijas zvaigzne Rafaels Gvalaci. 13. augustā koncertā “Jaunie un spožie” uzstāsies saksofoniste Ilva Ešenvalde, LNOB soliste Inna Kločko un vijolnieks Andrejs Jegorovs. Festivāls noslēgsies 13. augusta vakarā ar Ūtes Lemperes monoizrādi “Tikšanās ar Marlēnu”.

