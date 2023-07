"Progresīvo" deputāts Šuvajevs izrādās Imanta Kalniņa mazdēls

Kā zināms, Imants Kalniņš ir precējies piecas reizes un viņam ir septiņi bērni, kā arī vairāki mazbērni. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", viens no mazbērniem ir 32 gadus vecais antropologs, ekonomikas pētnieks un politiķis Andris Šuvajevs. Viņa vecāki ir pazīstamie filozofi Igors un Andžela Šuvajevi, bet Andžela ir Imanta Kalniņa meita, kura pasaulē nāca 1964. gadā komponista otrajā laulībā ar Edīti Kalniņu.

Andris Šuvajevs Glāzgovas universitātē ar izcilību ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā, bet Oksfordas universitātē maģistra grādu sociālajā antropoloģijā. Specializējies ekonomikas antropoloģijā un pētījis postpadomju ekonomikas vēsturi, valsts antropoloģiju un moderno monetāro teoriju. Pirms iesaistījās politikā, Šuvajevs bija ne tikai Rīgas Stradiņa universitātes docētājs un pētnieks, bet arī vairāku publikāciju par finansēm autors.

Pērn oktobrī Šuvajevs kā partijas "Progresīvie" izvirzītais finanšu ministra amata kandidāts tika ievēlēts 14. Saeimā. Būdams deputāts, viņš pamanījies izcelties kā viens no aktīvākajiem debatētājiem – aizvadītajā Saeimas sesijā viņš no tribīnes runājis 51 reizi. Pretstatā savam vectēvam Imantam Kalniņam, kurš savos parlamentā nostrādātajos gandrīz 20 gados neizcēlās ar runām no Saeimas tribīnes un nemēdza iesniegt likumdošanas iniciatīvas.