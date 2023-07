74 gadu vecumā mirusi Čārlija Čaplina meita Džozefīne

Džozefīne Čaplina bija sestais no 11 bērniem, kuru tēvs bija komēdijas leģenda, un trešais no astoņiem bērniem, kurus O'Nīls dzemdēja ar aktrisi un Nobela prēmijas laureāta dramaturga Eižena O'Nīla meitu.

Čaplins iepazinās ar O'Nīlu 1942. gadā un nākamajā gadā apprecējās. Kā vēsta Čaplina birojs, kino zvaigzne "beidzot atrada patiesu laimi, un šķiet, ka viņi abi bija atraduši savu radniecīgo dvēseli, neraugoties uz to, ka Ona bija tikai 18 gadus veca, bet Čārlijam bija 53 gadi".

Džozefīne Čaplina dzimusi 1949. gada martā Santa Monikā, Kalifornijā.

Kā aktrise viņa filmējās Menahema Golana politiski orientētajā filmā "Izbēgt no saules", kopā ar Vitorio De Siku un Morisu Ronē filmā "L'odeur des fauves", kopā ar Klausu Kinski vācu valodā uzņemtajā filmā "Jack the Ripper", kā arī Daniela Petrija filmā "The Bay Boy" kopā ar Līvu Ullman un Kīferu Saterlendu.

Pirmo reizi uz ekrāna viņa parādījās trīs gadu vecumā 1952. gada filmā "Limelight", kuras scenāriju, režiju un galveno lomu atveidoja viņas tēvs. Viņa filmējās arī 1967. gadā grāfienē no Honkongas. Taču Čaplina lielāko daļu sava darba ir veikusi franču filmās, tostarp "Nuits rouges" un "À l'ombre d'une été".

Vēlākā dzīvē Čaplina vadīja Čaplinu ģimenes biroju Parīzē un sponsorēja sava tēva pieminekli Votervilā, Īrijā.

Ilgu laiku dzīvojusi Parīzē, drīz pēc tēva nāves 1978. gadā viņa tika ierauta savdabīgā izspiešanā, kad divi vīrieši nozaga viņa ķermeni un zārku. Ģimene atteicās maksāt izpirkuma maksu, un mirstīgās atliekas tika atrastas 11 nedēļas vēlāk. Oona O'Nīla nomira 1991. gadā.