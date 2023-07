Aktiera Pedro Paskāla ceļš no politiskā bēgļa līdz Holivudai nav bijis rožains

Seriāla “Pēdējais no mums” (“Last of Us”) zvaigzne podkāstā “Smartless” atklāj, kā viņš ar ģimeni 1970. gadā kļuva par politiskajiem bēgļiem, bēgot no bijušā Čīles diktatora Augusto Pinočeta vadītās valdības.

Paskāls stāsta, ka viņa vecāki tolaik bija jauni liberāli noskaņoti studenti un, lai gan viņi nebija revolucionāri, mātes brālēns bija iesaistīts opozīcijas kustībā pret militāro režīmu. Viņš atklāj, ka reiz viens no apšaudē nonākušajiem upuriem tika nogādāts viņu mājās, lai viņa tēvs, kurš strādāja vietējā slimnīcā, varētu apkopt ievainojumu. Viņa vecāki piekrita paslēpt ievainoto vīrieti uz kādu laiku.

Paskāls, kurš toreiz bija tikai četrus mēnešu vecs, stāsta, ka persona, kas nogādāja ievainoto viņu mājās, tika arestēta un spīdzināta, pēc kā atklāja viņa vecāku vārdus. "Viņi nāca meklēt manu vecākus, viņi bija spiesti slēpties aptuveni sešus mēnešus," viņš teica, piebilstot, ka galu galā viņa vecākiem izdevās pārkāpt Venecuēlas vēstniecības sienu Santjago un lūgt patvērumu. "Un tas izdevās," viņš atklāj. Kopā ar ģimeni Paskāls vispirms ieguva patvērumu Dānijā, pirms imigrēšanas uz ASV. Ar savām māsām viņš audzis gan Teksasā, gan Dienvidkalifornijā.

Aktieris, ko esam redzējuši arī seriālā “Troņu spēle”, par saviem šī brīža panākumiem ir pateicīgs saviem vecākiem. Viņš publiski uzrunāja viņus arī šova "Saturday Night Live" monologā šā gada februārī, kur uzsvēra savu vecāku drosmi. "Bez viņiem es nebūtu šajā brīnišķīgajā valstī un noteikti nebūtu šeit, kopā ar jums visiem,” atzīst Paskāls.