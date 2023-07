Natālija Tumševica glabājusi noslēpumā dēla piedzimšanu

"Mani tuvākie cilvēki, draugi un paziņas zināja, ka esmu bērniņa gaidībās. Pirmajos grūtniecības mēnešos man vēderiņš nebija tik liels un to izdevās noslēpt, bet pēdējos mēnešos neapmeklēju saviesīgus pasākumus un negāju sabiedrībā. Pavadīju vairāk laika svaigā gaisā un mierpilnā atmosfērā,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Natālija Tumševica.

Natālija Tumševica. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Tiesa gan, visu grūtniecības laiku dziedātāja bijusi sportiski aktīva. “Es vēl astotajā grūtniecības mēnesī turēju tenisa raketi rokā. Un katru dienu devos desmit kilometru garā pastaigā,” viņa nosaka. Vaicāta, vai dēlēns iet sportiskās mammas pēdās un piedzimis par brašu puiku, Natālija teic, ka dēliņš tik tiešām esot ļoti stiprs. “Stiprinieks. Jau no pirmajām dienām viņš ir žiperīgs. Pirmajos mēnešos vajadzēja kārtīgi šūpināt, lai mazais var aizmigt. Es jau vaicāju, kā tā var būt, ka man jāšūpina mazais, ja citi bērni mierīgi paši aizmieg!? Uz ko man tuvinieki atbildēja, ka tas esot normāli – tā kā es pati visu grūtniecības laiku līdz pat pēdējam brīdim esmu staigājusi un bijusi aktīva, bērniņš jau vēderā esot bija pieradis pie mana dzīvesritma,” pastāsta Natālija.

“Nu ir jāpaspēj viss izdarīt, laika daudzām lietām ir arvien mazāk. Kā no rīta pieceļos, secinu, ka jau klāt ir nakts. Laiks šobrīd ļoti ātri paskrien,” atzīst māmiņa. (Foto: no privātā arhīva)

Viņa atzīst, ka būt māmiņai ir liela laime, jo jau labu laiku vēlējusies bērniņu. “Mani vecāki ir ļoti laimīgi par mazdēlu un visu laiku vēlas mums palīdzēt. Un vēl ir arī mana ome, kas arī ļoti priecājas, ka var paauklēt mazmazdēlu!” atklāj Natālija. “Man reiz mamma teica, ka sieviete nevar iztēloties, kā viņa mīlēs savu bērniņu, kamēr pati nav kļuvusi par mammu. Es arī to nebiju iztēlojusies, jo man visu laiku bija aktīva dzīve, es ļoti daudz lidoju un darbojos. Tagad zinu, kā tas ir. No vienas puses, tā ir milzīga laime un mīlestība, no otras puses, liela atbildība un nogurums, bet tas viss ir līdzsvarā. Jāteic, ka bērna dzimšana ir lielākais pasaules brīnums. No nekā, ko nevar pat acīm saredzēt – olšūnas un spermatozoīdi, kas savā starpā ir savienojušies –, rodas bērniņš. Maziņas šūnas, no kurām veidojas tik sarežģīts organisms, ar savu raksturu un īpašībām. To ar prātu ir grūti aptvert,” tā laimīgā māmiņa.

Par savu privāto dzīvi Natālija, kas pandēmijas laikā šķīrās no vīra – kardiologa Andreja Ērgļa dēla Kristapa – nevēlas runāt. Vien atklāj, ka bērniņš ir piedzimis mīlestībā.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!