VIDEO: VEF Kultūras pilī aizvadīts veltījuma koncerts kādreizējam "Čikāgas piecīšu" dalībniekam Legzdiņam

No Čikāgas īpaši uz šo koncertu ieradās apvienības ģitārists, komponists un dziedātājs Armands Birkens. Viņš ir Legzdiņa ilgadējais skatuves kolēģis, domubiedrs un daudzu populārāko dziesmu līdzautors. Piedalījās arī "Čikāgas piecīšu" mūziķis Alnis Cers no Čikāgas un Lorija Vuda-Cinkusa, kura vienīgā no "Čikāgas piecīšiem" ir atgriezusies uz dzīvi Latvijā.

Koncertā skanēja dziesmas no uzveduma "Čikāgas piecīši - Leģendu atgriešanās", ko izpildīja aktieri Gundars Silakaktiņš, Mārtiņš Brūveris, Aija Dzērve, Marģers Eglinskis un dziedātāja Ieva Sutugova.

Pasākumā piedalījās arī Anta Eņģele un Laila Ilze Purmaliete, Julgī Stalte un Ēriks Zeps, Ainars Bumbieris un vēl citi mākslinieki. Turpinot Legzdiņa aizsākto tradīciju, koncerta finālā vārds dots arī bērnu kolektīvam un šoreiz tas būs Agneses Širantes vadītā bērnu estrādes studija "Kukurags".

Koncertā skanēja Legzdiņa dziesmas dažādos izpildījumos. Skanēja arī dziesmas no Lolitas Ritmanes un Alberta Legzdiņa kopdarba "Eslingena".

Legzdiņš mūžībā devās 2017.gada 18.martā. Ansamblis "Čikāgas piecīši" saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā. Legzdiņs apbalvots arī ar Triju zvaigžņu ordeni.

"Čikāgas piecīši" uzskatāmi par senāko muzicējošo latviešu populārās mūzikas grupu, kas dibināta 1961.gada pavasarī, kad 11.martā uz savu pirmo koncertu sapulcējās Modris Avotiņš, Uldis Ievans, Jānis Rinkušs un Legzdiņš. Kopumā šajos gados ansambļa sastāvā darbojušies vairāk nekā 30 mūziķi un dziedātāji.

Pateicoties "Čikāgas piecīšiem," Latvijas klausītāji varēja iepazīt citādi nepieejamo Boba Dilana, "Paul&Mary" un citu zvaigžņu repertuāru latviešu valodā, kas tika atskaņots visai demokrātiski - ar dažām ģitārām un balsīm. Ar savu repertuāru ansamblis saucams arī par latviešu kantri mūzikas pamatlicēju.

Jau savas darbības pirmajos gados "Čikāgas piecīši" kļuva populāri un pamazām apceļoja visas 30 tolaik ASV darbīgās latviešu kolonijas, kam sekoja koncerti Kanādā. Dzimtenē pirmā ansambļa uzstāšanās notika 1989.gadā Mežaparka Lielajā estrādē, kur sapulcējās 100 000 klausītāju.

Turpmāk "Čikāgas piecīši" Latvijā bijuši bieži viesi, 2011.gadā sniedzot savu pirmo atvadu turneju, tādējādi nosvinot savas pastāvēšanas 50.gadadienu.

"Čikāgas piecīšu" diskogrāfijā ir vismaz 12 skaņuplates, 16 kasetes un 10 kompaktdiski, kuru vidū ir gan studijas, gan koncertieraksti, arī labāko skaņdarbu izlases, un tādas dziesmas "Mūsu mīlestība", "Par mani, draudziņ, nebēdā", "Es redzēju bāleliņu", "Līgo dziesma", "Lai visa pasaule to redz" un arī lustīgās "Made In Latvija", "Es savai līgavai", "Jo man garšo alus" un daudzas citas.

Par godu "Čikāgas piecīšu" pusgadsimta jubilejai 2011.gadā tika uzņemta dokumentālā filma "Par mani, draudziņ, nebēdā".