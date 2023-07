Pazīstamais uzņēmējs Jānis Bērziņš izmisīgi meklē darbu

Nesen Jānis Bērziņš sociālajos tīklos vērsās pēc palīdzības, lūdzot piedāvāt viņam kādu darbu. Kas tad pieredzējušajam uzņēmējam atgadījies, ka nonācis tādā situācijā? “Tas bija emocionāls ieraksts, nebija viegli pieņemt tādu lēmumu un patiešām izskatīšu visus piedāvājumus. Šobrīd esmu jau tuvu tam, kad man ir vienalga, kurā jomā strādāt. Tā ir, kad cilvēkam nav noteiktas profesijas, kad bijis tikai vadītājs paša izlolotos biznesos,” par sevi pasmaida Bērziņš.

Viņš žurnālam "Kas Jauns" atzīst, ka vīriešiem ap gadiem 50 ir grūti atrast darbu – par spīti pieredzei un profesionalitātei. “Jā, tas ir viens no mīnusiem mūsu vecuma cilvēkiem. To jau esmu sapratis. Bet, par laimi, jau ir atsaukušies cilvēki, kuri izteikuši vēlmi redzēt mani kā viņu darbinieku. Cerams, ka kādu darbu atradīšu,” optimistisks ir Jānis.

2001. gadā viņš kopā ar toreizējo sievu Zani Bērziņu sāka vārīt ziepes (vārda vistiešākajā nozīmē), un visai ātri viņu uzņēmuma "Stenders" ziepes un kosmētika kļuva populāra ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, jo uzņēmuma produkciju varēja iegādāties veikalos 27 pasaules valstīs. Pirms sešiem gadiem SIA "Stenders" kļūdījās ar investīcijām Āzijā, uzņēmums bija tuvu maksātnespējai, tāpēc to nācās pārdot Ķīnas uzņēmējiem. Savukārt 2010. gadā, nespējot pārvarēt to gadu globālās finanšu krīzes sekas, maksātnespēju piedzīvoja Jāņa un Zanes Bērziņu izveidotais uzņēmums – šokolādes un konditorejas izstrādājumu ražotājs "Emīla Gustava šokolāde".

Pirms četriem gadiem Jānis Bērziņš kopā ar domubiedriem izveidoja jaunu uzņēmumu SIA "Paho", kas no betona radīja dažādus interjera elementus. “Palaidu šo uzņēmumu, emociju vadīts, jo biju piekusis strādāt ar cilvēkiem un viņiem domāto kosmētiku. Nomainīju cilvēkus pret betonu. Taču tas bija neveiksmīgs projekts. Izrādījās, ka Latvija vēl nav gatava interjera priekšmetiem no betona – Latvijai betonu vairāk vajag lielākos apjomos un dzelzsbetona veidā, lai būvētos. Bet no betona nekur tālu neesmu aizgājis, joprojām mēģinu iedzīvināt Latvijā putu betonu – tas ir lielisks materiāls ekonomiskai un ilgmūžīgai būvniecībai, jau gadus 30 pazīstams visā pasaulē. Putu betons ir ļoti labs izolācijas materiāls, bet arī šajā jomā mums ne īpaši labi veicas, jo Latvijā kaut kā tas nav iegājies – nav gatavi izmēģināt ko jaunu. Mēs mēģinām būt celmlauži šīs tehnoloģijas ieviešanā, taču iet smagi,” par savu beidzamo gadu darbību teic Jānis Bērziņš.

Jānis ar tagadējo draudzeni Ilzi Ķibildi-Grasi. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

