Halei Berijai bail, ka laulība ar mīļoto vīrieti būs lemta neveiksmei

Saskaņā ar avotu, uz kuru atsaucas žurnāla “OK!” britu izdevums, 56 gadus vecā aktrise “nevēlas pieļaut vēl vienu kļūdu un nonākt pie šķiršanās prāvas tiesā”.

“Ar Vanu ir tik viegli saprasties un viņš ir lielisks pret viņas abiem bērniem, bet Hali biedē doma, ka, pasakot jāvārdu, laulība novedīs pie neveiksmes un apdedzināšanās,” intervijā pastāstījis vārdā nenosauktais aktrises paziņa.

Filmas “Kaķsieviete” aktrise iepriekš bijusi precējusies trīs reizes. No 1993. līdz 1997. gadam viņa dzīvoja laulībā ar Deividu Džastu. No 2001. līdz 2005. gadam viņa bija precējusies ar Ēriku Benetu, bet pēdējā laulība ar Olivjē Martinesu ilga no 2013. līdz 2016. gadam.

Halei ir 15 gadus veca meita Nāla, kura nākusi pasaulē viņas attiecībās ar bijušo draugu Gabrielu Obriju, un 9 gadus vecs dēls Maseo Roberts, kurš dzimis viņas trešajā laulībā ar Martinesu.

Pēc tik daudzu laulību un partnerattiecību šķiršanas, paziņa norādījis: “Viņa sen nav bijusi tik laimīga kā tagad. Kāpēc gan sašūpot šo laivu?”

Viena no lietām, kas kaitina “Oskara” balvu ieguvušo aktrisi, ir pirmslaulību līguma parakstīšanas process, jo uz šo brīdi viņas kapitāls novērtēts 90 miljonu ASV dolāru apmērā. “Tas vienmēr sarežģī lietas,” par Berijas vēlmi parakstīt pirmslaulību līgumu norādījis informācijas avots.

Berija un Hants iepazinās 2020. gadā. Viņu jūtas uzplauka Covid-19 pandēmijas laikā, kad abi sākotnēji sazinājās tikai virtuāli. Aktrise apstiprināja abu attiecības 2020. gada septembrī ar fotogrāfiju, kur redzami viņas drauga-mūziķa turnejas suvenīri. Kopš tā laika Hale vairs nevairās runāt publiski par savu mīlestību un Vanu Hantu sauc par “savas dzīves lielāko mīlestību” – par to raksta slavenību žurnāls “People”.

Pavisam nesen Hale Berija sociālajos tīklos publiskoja divus selfijus kopā ar savu mīļoto vīrieti. Vienā no tiem pāris redzams skūpstāmies. “Neesi tā meitene, kuru vīrietis vēlas, esi tā sieviete, kāda vīrietim vajadzīga!” – viņa uzrakstījusi pie fotogrāfijām.