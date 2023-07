Dziedātājs Markus Riva par apcelšanu skolā un indīgajiem komentāriem sociālajos tīklos: “Cenšos uz to nereaģēt”

“Patiesībā nevar jau zināt, kā būtu, ja tas viss nebūtu izjusts uz savas ādas,” raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei saka Riva, kurš piebilst, ka par šo tēmu bieži cenšas runāt un pievērst tai uzmanību. Viņš gan nezina, vai vispār spētu izaugt mūsdienu skolā, jo redzētais apcelšanas apjoms pēc novērotā, viesojoties skolās un redzot bērnus uz ielas, šķiet vēl lielāks. “Protams, pateicoties arī sociālajiem tīkliem un mobilajiem telefoniem,” uzskata Riva, “Toreiz tas likās sāpīgi, bet savā veidā kaut kādu ādu pašam ir izaudzējis.”

Taujāts par to, vai esot pieaugušam, sociālajos tīklos piedzīvo aizskaršanas mēģinājumus, dziedātājs atbild apstiprinoši: “Jā, bet es cenšos kaut kā vispār uz to nereaģēt, jo es zinu, ka nav tam nekādas jēgas.” Viņš piemin, ka īpaši šajā sfērā izceļas indīgais tviteris, kurā cilvēki vēl speciāli ietago viņa niku: “Lai redzi, ka tu esi galīgs lūzeris un nulle, un neko nemāki.” Riva atceras, ka pēc katras pirmās “X Faktora” sezonas tiešraides mājās šķirstījis tviteri, lai rastu kādu apstiprinājumu tam, ko darījis, – vai tas bijis labi vai slikti, lai varētu no kļūdām mācīties.

“Es sapratu, ka tas nav vajadzīgs,” pēc laika spriedis Riva, “Lūzuma punkts man pašam bija pirms kaut kādiem pāris gadiem, – ka tev vispār nevajag meklēt nekādu apliecinājumu kaut kam, ko tu dari internetā, no svešiem cilvēkiem, un, ja tu pats jūties labi, tev ir laba sirdsapziņa, un, ja tu izanalizē pats objektīvi, iedziļinies tajā, ko tu dari, tad arī būs attīstība, un tu būsi laimīgs.”

