Jorkas hercogienei atklāts krūts vēzis un veikta mastektomijas operācija

Tiek ziņots, ka Jorkas hercogiene svētdien izrakstīta no karaļa Edvarda VII slimnīcas Londonā un tagad atveseļojas mājās Vindzorā kopā ar ģimeni.

Kāds no hercogienes draugiem operāciju raksturojis kā “veiksmīgu”. Vēzis viņai atklāts pēc nesen veiktas profilaktiskas krūts vēža pārbaudes ar mamogrāfijas metodi.

Fērgusonei pateikts, ka “prognozes ir labas”, pateicoties slimības “agrīnai atklāšanai”.

Jorkas hercogiene atklājusi, ka viņai veikta vienpusēja mastektomija pēc tam, kad mamogrāfijā atklāts krūts audzējs.

Fērgusone pastāstījusi, ka atlikusi profilaktiskās pārbaudes apmeklējumu līdz brīdim, kad viņas māsa Džeina Fērgusone, kas dzīvo Austrālijā, uzstājusi, lai viņa dotos uz izmeklējumu.

Princešu Beatrises un Eiženijas māte tagad mudina visus cilvēkus regulāri doties uz profilaktiskajām pārbaudēm un atzina, ka viņas diagnoze bijusi kā brīdinājums, ka ir jārūpējas par savu veselību.

Podkāstā “Tea Talks with the Duchess and Sarah” viņa norādījusi, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēki regulāri veiktu profilaktiskās pārbaudes, jo viņas ģimenē jau tik daudzi aizgājuši viņsaulē tieši vēža dēļ.

Viņa pastāstīja, ka patēvam Hektoram Barantesam bijis tikai 50 gadu, kad viņš 1990. gadā nomiris no prostatas vēža. Arī Sāras tēvs Ronalds Fērgusons nomiris no vēža un izmantojis savu diagnozi, lai aicinātu cilvēkus regulāri pārbaudīties.

“Ir ļoti svarīgi, lai mēs mudinātu visus iet uz pārbaudēm, ne tikai krūts vēža, bet uz visām pārbaudēm,” viņa norādījusi.

Sāra izteikusies, ka notikušo uztver kā lielu dāvanu, lai mainītu savu turpmāko dzīvi. Vairāk rūpētos par sevi un beigtu raizēties par visu pārējo. “Es sev sacīju – ‘vai tagad tu attieksies pret sevi nopietni, Sāra?’”

Fērgusoen ir apņēmusies rūpieties par savu ķermeni, strādāt, lai tas būtu stiprs, un mācītos izprast cēloņus, kas izraisījuši slimību.

“Man patīk prieks, un šī ir mana iespēja. Es nevaru rast kārtējo aizbildināšanos, man ir jāveic šī operācija un jābūt stiprai un labā formā.”

Hercogiene atklāj, ka veselības pārbaude bijusi nozīmēta karstā dienā un viņai nav gribējies mērot ceļu no Vindzoras uz Londonu. “Bija tik viegli to atcelt,” atceras Sāra. “Bet mana māsa teica – ‘nē, ir jābrauc, es gribu, lai tu brauc’. Viņa man zvanīja cita iemesla dēļ un kļuva uzstājīga, ka man jābrauc.”

Pēc piecām klīnikā pavadītām dienām Sāra Fērgusone esot atgriezusies mājās Vindzorā, kur par viņu rūpējas šķirtais vīrs princis Endrū (63) un abas meitas – Beatrise (34) un Eiženija (33).

