Argentīniešu futbola zvaigznei Lionelam Mesi - dzimšanas diena! (Foto: AFP/Scanpix)

Svin čellists Valters Pūce, svin futbola zvaigzne Lionels Mesi - sveicam visus gaviļniekus!

Šīs dienas pašmāju gaviļnieks ir mūziķis Valters Pūce, bet futbola zvaigzne Lionels Mesi top 36 gadus vecs. 24. jūnijs iegājis pasaules vēsturē arī ar to, ka 1916. gadā sākas pirmā Sommas kauja, kas bija viena no lielākajām kaujām Pirmajā pasaules karā un viena no asiņainākajām cilvēces vēsturē.