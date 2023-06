"Es vairs nebūšu es..." Ar vēzi slimā Šenona Dohertija parāda, kā gatavojas operācijai smadzenēs

Nesen Šenona Dohertija publiski atklāja, ka viņas krūts vēzis, kas ir ceturtajā stadijā, izplatījis metastāzes smadzenēs. Tā dēl šā gada janvāra sākumā viņai veikts apstarošanas kurss, no kā aktrise šausmīgi baidījusies. Taču izrādījies, ka pats briesmīgākais vēl ir priekšā.

Pēc apstarošanas Dohertija atkal gūlusies zem ķirurga skalpeļa – smadzenēs izveidojušos audzēju nolemts izņemt ķirurģiski. Savā “Instagram” lapā aktrise publiskojusi video, kurā parādījusi, kā gatavojas operācijai, un dalījusies ar savām emocijām tajā brīdī.

“2023. gada 16. janvāris. Operācija. Man bija audzējs galvā, ko gribēja izņemt, kā arī veikt biopsiju. Es nepārprotami cenšos būt drosmīga, bet esmu no bailēm pārakmeņojusies. Bailes mani pārņēma. Baidījos no visiem iespējamiem sliktiem iznākumiem, uztraucos par to, ka varētu atstāt mammu, baidījos, kā tas viņu ietekmēs. Baidījos, ka pēc operācijas es vairs nebūšu es. Lūk, tā var izskatīties vēzis,” viņa pierakstījusi pie video.

