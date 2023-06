Harisons Fords nekad nav gribējis būt bagāts un slavens

“Neviens tam nekad netic, bet es nekad neesmu vēlējies būt bagāts un slavens,” viņš šonedēļ pastāstījis slavenību žurnāla “People” reportierim. “Es tikai gribēju būt aktieris.”

Šis paziņojums izskanējis īsi pirms 80 gadus vecā aktiera jaunākās filmas “Indiana Džonss un Likteņa rats” (“Indiana Jones And The Dial Of Destiny”) iznākšanas, kuru kinoteātros paredzēts sākt demonstrēt jau šī mēneša beigās.

Jaunā filma solās būt grandioza, turklāt esot pēdējā reize, kad aktieris iejuties sava leģendārā piedzīvojumu meklētāja tēlā. Filmas pasaules pirmizrāde notika jau Kannu kinofestivālā 18. maijā un izpelnījās piecas minūtes ilgas stāvovācijas.

Saskaņā ar “Box Office Pro” prognozēm, paredzams, ka jaunākais Indiana Džonsa franšīzes turpinājums kases ieņēmumos pārsniegs 300 miljonus ASV dolāru. Par Harisona Forda honorāru precīzas informācijas nav, bet tiek lēsts, ka summa variē robežās no 25 līdz 65 miljoniem ASV dolāru.

Holivudas virsotnes Harisonam atnesusi ne tikai Indianas Džonsa loma. Aliju Makbīlu atveidojušās aktrises Kalistas Flokhārtas laulātais draugs skatāms arī kulta grāvējā “Zvaigžņu kari”, savukārt šobrīd kino veterāns ķēries pie jauna darba un filmējas seriālā “Shrinking”.