"Viņa bija Dailes teātra granddāma!" - atmiņās par viņsaulē aizgājušo Lilitu Ozoliņu dalās Raimonds Pauls

Lilitu Ozoliņu un komponistu Raimondu Paulu saistīja darbs pie leģendārās kinofilmas "Ilgais ceļš kāpās". Maestro ir komponējis mūziku šai filmai, bet Ozoliņa tajā atveidoja galveno varoni Martu.

Maestro žurnālam "Kas Jauns" teicis, ka draugi abi nav bijuši, bet viņš cienījis aktrisi, un arī pret sevi sajutis cieņpilnu attieksmi. “Viņa bija personība. Strādāja ar labiem režisoriem un bija Dailes teātra granddāma, tāpat kā aktrise Vija Artmane. Viņa bija teātra prīma. Nu žēl... ko es varu teikt. Tās paaudzes cilvēku paliek arvien mazāk,” sarunā ar "Kas Jauns" Lilitu Ozoliņu raksturo Pauls, piebilstot: “Visādā ziņā filma par tām kāpām viņas dzīvē laikam nospēlēja lielu lomu. Viņa pēc tās kļuva ļoti populāra it sevišķi tajā laikā tādā milzīgā valstī. Filma par leģendāru kļuva tikai vēlāk, jo sākotnēji tā attieksme pret visu to, kas tur darījās, bija ļoti jokaina."

"Arī tagad to filmu mēģina dažādi analizēt, cik tur viņa ir taisna. Tās ir pēdējās muļķības! Tie, kas mēģina tagad kritizēt to filmu, labāk lai paklusē. Lai kāds pamēģina tajā laikā kaut ko tādu izveidot. Tagad visi ir gudri un lieli varoņi. Vajag ar cieņu pret to izturēties, jo cilvēki uztaisīja savu darbu, un tas darbs aizgāja!” par filmu "Ilgais ceļš kāpās" pārdomās dalās Maestro.

