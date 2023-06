"Viņš nebūs manās kāzās." Brūsa Villisa meita atzinusi neizbēgamo

Ģimenē visi cenšas saglabāt pozitīvu noskaņojumu, taču reizēm jūtas ņem virsroku un vairs nepietiek spēka tās slēpt. Tā noticis arī nesenajā intervijā, ko Talula Villisa sniedza žurnālam “Vogue”. Sarunas laikā jauniete atcerējās, kā nesen bija apmeklējusi draudzenes kāzas, kurās līgavas tēvs teicis aizkustinošu runu par godu savai mīļotajai meitai. Šajā brīdī 29 gadus vecā Talula skaudri sapratusi, ka viņa pati neko tādu nepiedzīvos. “Tas bija sirdi plosoši. Es pametu viesību galdu, izgāju ārā un raudāju, paslēpusies krūmos.”

“Mans tēvs vēl atceras, kas es esmu. Dažreiz viņš burtiski staro, kad ienāku istabā. Viņš spēj mani atcerēties, atpazīst, plus mīnus ir izņēmumi sliktajās dienās,” stāsta Talula. “Bet kādā brīdī es pēkšņi sapratu, ka nekad nepiedzīvošu to brīdi, kad mans tētis runās par mani manās kāzās. Es izplūdu asarās. To ir ļoti smagi apzināties …”

Intervijā Talula pastāstīja arī par tēva pašreizējo veselības stāvokli. Viņa atzina, ka demence nekādi neietekmē aktiera spēju kustēties: “Valodas prasmes ir stipri traucētas, atmiņa pamazām zūd, bet viņš var kustēties – un tas dod cerību ikvienam no mums.”

Pirmie slimības simptomi aktierim sāka parādīties 2021. gadā. Bija nepieciešami divi gadi līdz ārstiem izdevās noteikt Villisam precīzu diagnozi.

Atgādināsim, ka, piedaloties vienā no savām pēdējām filmām, Brūss brīžiem pat aizmirsis, ka atrodas filmēšanas laukumā.