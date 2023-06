Princeses Ketrīnas iemīļotā diadēma zināma sāpīgu "blakņu" dēļ

Princesi Ketrīnu bieži nevar redzēt, greznojušos ar diadēmu, taču svinīgos pasākumos, kad protokols to pieprasa, viņa no visām karaļnama dārglietām visbiežāk izvēlas vienu un to pašu diadēmu ar pērlēm un briljantiem.

Visbiežāk uz valsts banketiem un svinīgām pieņemšanām Ketrīna ierodas rotājusies ar “Lover’s Knot” diadēmu, kas bija arī viņas vīramātes princeses Diānas iemīļotākā diadēma. Iepriekšējā Velsas princese bieži bija redzēta ar krāšņo pērļu un briljantu diadēmu matos.

Šim juvelierizstrādājumam ir sena vēsture. Diadēma izgatavota 1914. gadā karalienei Mērijai un to radījis karaļnamam aizvien uzticamais zīmols “Garrand”.

17 Foto Velsas princese Ketrīna apmeklē valsts banketu par godu Dienvidāfrikas prezidenta Sirila Ramafosa vizītei +13 Skatīties vairāk

Arī aizvadītajā nedēļā, kad Velsas princese kopā ar vīru apmeklēja Jordānijas kroņprinča Huseina un princeses Radžvas kāzas, viņa uz vakara svinīgo banketu ieradās rotājusies ar “Lover’s Knot” diadēmu. To viņa bija pieskaņojusi modies nama “Jenny Packham” zaigojošam maigi rozā vakartērpam.

Karaļnama eksperte modes jautājumos pastāstījusi, kā ir nēsāt šo skaisto “Lover’s Knot” diadēmu. Viņa apgalvo, ka tā ne vienmēr ir patīkama pieredze.

8 Foto Hercogiene Ketrīna apmeklē banketu par godu Donalda Trampa vizītei +4 Skatīties vairāk

Modes eksperte un slavenību stiliste Miranda Holdere, kura vietnē "TikTok" ir pazīstama ar lietotājvārdu @themirandaholder, atklājusi, ka diadēma daudzo pērļu un dārgakmeņu dēļ ir ļoti smaga un var izraisīt galvassāpes. Viņa atzīmējusi, ka princese Diāna ne reizi vien savas dzīves laikā sūrojusies, ka skaistā rota, kas bija viņas favorīte, radījusi pēc tam spēcīgas galvassāpes un provocējusi migrēnu.

7 Foto Hercogiene Ketrīna apmeklē valsts banketu par godu Nīderlandes karaļpāra vizītei +3 Skatīties vairāk





Slavenību stiliste paskaidrojusi: “Acīmredzot tāpēc, ka tā ir tik smaga, viņa [Diāna] mēdza iedzīvoties šausmīgas galvassāpes, nēsājot šo diadēmu.”

Diadēma esot arī ļoti “trokšņaina”, jo daudzās pērlītes, kas šūpojas, rada vieglu šķindoņu pie katras galvas kustības.

Taču, līdzīgi kā princesi Diānu, arī Ketrīnu šīs neērtības un “blaknes” neattur no skaistā juvelierizstrādājuma nēsāšanas. Jordānijas kroņprinča kāzas bija pirmā reize, kad princese Ketrīna ar šo diadēmu matos bija redzēta ārpus Lielbritānijas robežām.

4 Foto Kembridžas hercogiene Ketrīna pirmo reizi uzliek princeses Diānas mīļāko kroni +0 Skatīties vairāk

Velsas princese nebija vienīgā britu karaļnama pārstāve, kas apmeklēja kroņprinča Huseina kāzas, rotājusies ar diadēmu. Arī princese Beatrise vakara banketam izvēlējusies diadēmu. Šī bija tikai otrā reize, kad Beatrise redzēta ar diadēmu matos. Pirmā reize bija viņas kāzās, kad Beatrisei savu kāzu diadēmu aizdeva vecmāmiņa karaliene Elizabete II.

Princese Beatrise ar vīru Jordānijas kroņprinča Huseina kāzās. (Foto: ddp/PPE/Nieboer / Vida Press)

Savukārt uz kroņprinča Huseina kāzām princese Beatrise ieradās rotājusies ar savas mammas kāzu diadēmu. 1986. gadā Jorkas hercogienei Sārai Fērgusonei to nopirka un uzdāvināja vīra vecāki – karaliene Elizabete II un princis Filips. Diadēma bija pavisam jauna un pirms Fērgijas to nebija nēsājusi neviena cita lēdija. Arī šīs diadēmas autori ir juvelierizstrādājumu zīmols “Garrnad”.

Princese Beatrise bija rotājusies ar savas mammas kāzu diadēmu. (Foto: ddp/PPE/Nieboer / Vida Press)

4 Foto Princese Beatrise un Edoardo Mapelli Moci kāzu dienā 2020. gada 17. jūlijā +0 Skatīties vairāk