Rīgā Andrejostas kvartālā uzstāsies pasaulslavenais amerikāņu reperis Lil Pump

Lil Pump ir amerikāņu reperis, kurš pēdējo 7 gadu laikā ir iekarojis pasaules radiostaciju un straumēšanas vietņu topus un repa kultūras cienītāju atzinību. Viņš ir viens no populārākajiem SoundCloud repa pārstāvjiem. Lil Pump nonāca slavas zenītā 2017.gadā pēc singla “Gucci Gang” izdošanas, kas atšķīrās ar hipnotisku plūdumu un savdabīgu skanējumu. ASV Billboard Hot 100 topā tas ieņēma 3.vietu, savukārt Amerikas Ierakstu industrijas asociācija tam piešķīra platīna sertifikātu 5 reizes. Šis singls arī kļuva par viņa pirmā albuma “Lil Pump” lokomotīvi un palīdzēja tam ierindoties 3.vietā ASB Billboard 200 topā un 2.vietā R&B /hip-hopa topā. Šajā albumā iezīmējās sadarbības ar Smokepurpp, Gucci Mane un Lil Yachty.

Foto: Publicitātes foto

Tajā pašā gadā sekoja nākamais panākumu vilnis pēc singla “Welcome to the Party” izdošanas sadarbībā ar Diplo, French Montana un Zhavia Ward, kas kļuva arī par vienu no filmas “Deadpool 2” skaņu celiņiem. 2018.gadā Lil Pump sadarbojās ar virkni mūziķu – Lil Yachty, Lil Rich, BlocBoy JB, savukārt gada noslēgumā jaunais censonis izdeva singlu “I Love It” kopā ar amerikāņu repa superzvaigzni Kanye West (Spotify patlaban vairāk nekā 643 miljoni skatījumu

Daudziem Lil Pump ir kļuvis par iedvesmas avotu un pierādījumu tam, ka arī jaunieši ar uzvedības un mācību grūtībām (Lil Pump atzinis, ka viņam ir disleksija) var sasniegt ievērojamus panākumus. Bērnībā mūziķim nebija intereses par mūziku, taču tas mainījās pēc izslēgšanas no skolas Maiami 9.klasē par kautiņu ar skolēnu. Lil Pump radītie skaņdarbi “Broke My Wrist”, “D Rose” un “Elementary” ātri vien guva atzinību tiešsaistes straumēšanas vietnēs. Arī paša mūziķa spilgtā, asā, protestējošā personība piesaistīja milzu sociālo mediju un jauniešu uzmanību – Lil Pump kļuva par šī laika jauniešu repa kultūras ikonu.

Mūziķis līdz šim brīdim ir izdevis 3 albumus.

Kopumā viņa video YouTube platformā skatīti 3,8 miljardus reižu. TOP 3 hiti YouTube un Spotify platformās ir “Gucci Gang” ar 1,4miljardiem skatījumu, “I Love It ft. Kanye West” ar 800 miljoniem skatījumu un “Esskeetit” ar 600 miljoniem skatījumu.

Lil Pump iesildīs pašmāju repa un hip hopa žanra pārstāvji Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts un Steps.