FOTO: klasiskās mūzikas huligānu grupas "Dagamba" vērienīgākais koncerts

Atklājot brīvdabas koncertu sezonu Mežaparka estrādē, pēc trīs gadu pārtraukuma ar iespaidīgiem multimediju elementiem, mākslīgā intelekta radītiem tēliem un emocionāli piesātinātu muzikālo šovu, ir aizvadīts grupas “DAGAMBA” jaunākā albuma “Bach Against the Machine” lielkoncerts.

“Ideja par Baha savienošanu ar “Rage Against the Machine” dzima jau pirms sešiem gadiem, taču pirmās skices sākām radīt trīs gadus vēlāk. Šodien, stāvot uz Mežaparka lielās skatuves tūkstošiem skatītāju priekšā, skaidrs kļuva viens – lielām lietām ir vajadzīgs laiks, un man ir grūti iedomāties vēl piemērotāku brīdi kā tagad, kad varējām izstāstīt, šķietami nesavienojamo, klasiķa Baha un roka leģendu “Rage Against the Machine” stāstu,” dalās grupas dalībnieks Valters Pūce.

Vakaru atklāja īpašie viesi kontrabasists Staņislavs Judins un džeza dziedātāja Evilena Protektore, piepildot Mežaparka estrādi ar maģisku noskaņu. Īsi pēc tam uz skatuves kāpa grupa “DAGAMBA”, aizvadot koncertu divās daļās. Pirmajā daļā atskaņojot skaņdarbus no jaunā albuma “Bach Against the Machine”, savukārt otrajā daļā izskanēja klausītājiem jau labi zināmi un iemīļoti skaņdarbi no albumiem “Seasons”, “Dagamba feat Tchaikovsky”, “#LudwigVanRamstein” u.c.

Skaņdarbi “Prelude to Artificial Inteligence”, “Carmina Burana” un “Paranoid Amadeus” uz skatuves tika izpildīti kopā ar unikālo Rīgas Doma zēnu kora balsu skanējumu, savukārt A. Vivaldi – “Winter” skaņdarbam pievienojās jaunais vijolnieks Daniils Bulajevs. Tuvojoties vakara noslēgumam, skatītājus sagaidīja vēl viens pārsteigums – līdzās grupai “DAGAMBA” uz skatuves kāpa arī latviešu leģendārā folkmetāla grupa “Skyforger” kopīgi izpildot skaņdarbu “Kad Ūsiņš jāj!”

Koncertam tika radīts arī īpašs skatuves vizuālais risinājums – scenogrāfija, kas veidota no jūras kravas konteineriem, multimediju ekrāniem un video projekcijām. Gluži tāpat, kā grupas jaunajā albumā, kur klasika un vērtības, kas dzīvo cauri gadsimtiem, satiekas ar mūsdienīgo un laikmetīgo, arī uz skatuves tika pretnostatīts šķietami atšķirīgais.

“Lai cik savāda nebūtu jaunā pasaule, mēs nolēmām, ka esam gatavi eksperimentiem – esam paši “spēlējušies” ar mākslīgā intelekta iespējām un šoreiz nolēmām iet vēl tālāk, dodot tam telpu arī mūsu mākslā, atdzīvinot pat J.S. Baha tēlu uz lielās Mežaparka skatuves! Redzot un dzirdot skatītāju nerimstošās stāvovācijas, šķiet, ka ikkatrs eksperiments, kuru šovakar esam atļāvušies, ir izdevies,” pārdomās pēc koncerta dalās grupas dalībnieks Dainis Tenis.