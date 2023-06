"Tautumeitas" uzstāsies prestižajā Glastonberijas festivālā 

Pasaulē viens no lielākajiem mūzikas un mākslas festivāliem Glastonberija izsludinājis pilnu pasākuma programmu, un starp šī gada māksliniekiem iekļuvusi arī latviešu etnopopa grupa "Tautumeitas".

Grupa uzstāsies divas reizes - festivāla atklāšanas pasākumā 21.jūnijā un uz "Toad Hall" skatuves sestdien, 24.jūnijā, īsi pēc pusnakts. "Tautumeitas" ir trešā grupa no Latvijas, kas uzstāsies šajā festivālā.

"Tautumeitas" saņēma uzaicinājumu uzstāties Glastonberijā pēc starta Eiropas mūzikas industrijas konferencē - festivālā "Eurosonic" Nīderlandes pilsētā Groningenā.

Bojans Pinters, kurš izvēlas grupas zonas "Green Futures" skatuvēm, tai skaitā "Toad Hall", un apmeklēja "Tautumeitu" uzstāšanos "Eurosonic", izteicies, ka viņu savaldzinājis "Tautumeitu" spēcīgais vizuālais tēls un priekšnesumā atspoguļotais latviešu pagāniskais kultūras mantojums.

Glastonberijas festivālu katru gadu apmeklē aptuveni 200 000 cilvēku un lielā pieprasījuma un festivāla mājaslapas noslodzes dēļ, biļetes uz šī gada festivālu izpirka stundas laikā, kas ir par 30 minūtēm ilgāk nekā iepriekšējos gados.

Papildus festivāla galvenajiem māksliniekiem "Arctic Monkeys", "Guns N’ Roses" un Eltonam Džonam šogad uz vairāk kā 50 festivāla skatuvēm kāps arī tādi pasaulē zināmi mākslinieki un grupas kā "Lizzo", Luiss Kapaldi, "Fred Again..", "Royal Blood", "Lil Nas X", "Maneskin", "The War On Drugs", "Lana Del Rey" un daudzi citi.